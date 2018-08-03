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Estados Unidos

Vídeo: homem enfrenta bisão que atrapalhava trânsito e animal revida

Motorista tentava afastar o bicho da estrada, mas resolveu provocá-lo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:20

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:20

Homem enfrentou bisão e assustou motoristas Crédito: Lindsey Jones | Facebook
Um motorista foi gravado enfrentando um bisão no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, na quarta-feira (1). O animal atrapalhava o trânsito e o homem saiu de sua caminhonete para afastá-lo.
No entanto, quando a situação parecia ter se resolvido, o rapaz resolveu provocar o bicho batendo no peito e fazendo gestos. O bisão, então, avançou e uma outra pessoa gritou "saia daí". Lindsey Jones, que registrava o momento, mostrava-se assustada, gritando "não, não, não!".
Após uma tentativa de ataque, o animal desistiu do motorista e foi para o acostamento por livre e espontânea vontade. Alguns usuários do Facebook reprovaram a atitude afrontosa. "Esse cara é um idiota, deveria ser preso", disse um dos internautas. Outros, no entanto, preferiram elogiar a beleza do animal, que chega a pesar uma tonelada e ter 3,5 metros de comprimento.
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