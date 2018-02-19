Vídeo de policial salvando cadela quase congelando viraliza

Cachorrinha foi salva em um dia em que as temperaturas marcavam Crédito: Reprodução

Agentes da Polícia de Daytona Beach, na Flórida, fizeram um resgate incomum: salvaram uma cadelinha que estava quase congelando após ter sido abandonada embaixo de uma ponte próxima ao Rio Halifax.

Os policiais foram chamados para salvá-la em um dos dias mais frios na cidade, com temperatura de -2ºC. Os agentes chegaram ao local e encontraram uma filhote de pitbull com poucas semanas de vida tremendo, quase congelando. Ninguém sabe como ela chegou lá, mas estava muito molhada.

Os oficiais afirmaram que ela provavelmente teria caído no rio e, de alguma forma, teria conseguido voltar para a praia. Eles a levaram para um abrigo e gravaram a reação da cachorrinha, que viralizou nas redes sociais, com mais de 150 mil visualizações.

Ela foi adotada por um dos policiais e recebeu o nome de "River" (rio, em português).