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Ainda rende

Vice-presidente dos EUA pede anulação de processo para mudar resultado da eleição

Mike Pence, como presidente do Senado, vai supervisionar a sessão da próxima quarta-feira, 6, e declarar o vencedor da corrida à Casa Branca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jan 2021 às 14:02

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 14:02

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou que a justiça rejeite um processo que visa a dar ao vice-presidente Mike Pence o poder de derrubar os resultados da eleição presidencial vencida pelo democrata Joe Biden. Na próxima semana, o Congresso vai formalmente contar os votos do colégio eleitoral.
Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA)
Biden superou Donald Trump e elegeu-se presidente dos Estados Unidos Crédito: Adam Schultz / Biden for President
Pence, como presidente do Senado, vai supervisionar a sessão da próxima quarta-feira, 6, e declarar o vencedor da corrida à Casa Branca. O colégio eleitoral consolidou neste mês a vitória de Biden por 306 a 232 votos e múltiplos esforços legais da campanha do presidente Donald Trump para questionar os resultados falharam.
O processo nomeia Pence, que tem um papel principalmente cerimonial nos procedimentos da próxima semana, como réu e pede à justiça que anule a lei de 1887 que estabelece como o Congresso faz a contagem de votos. O texto afirma que o vice-presidente "pode exercer a autoridade exclusiva e arbítrio único para determinar quais votos eleitorais contar para um dado Estado."

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O Departamento de Justiça representa Pence no processo que procura descobrir uma maneira de manter o presidente Trump no poder. Em um processo judicial no Texas na quarta-feira, a pasta afirmou que o deputado republicano Louie Gohmert e um grupo de republicanos do Arizona "processaram o réu errado" - se, de fato, qualquer um deles tiver uma "reclamação judicialmente reconhecível."
"É ao papel prescrito para o Senado e para a Casa de Republicanos na Lei de Contagem Eleitoral que os requerentes se opõem, não a quaisquer ações que o vice-presidente Pence tenha tomado... Um processo para estabelecer que o vice-presidente tenha autoridade sobre a contagem, movido contra o vice-presidente, é uma contradição jurídica ambulante."
Trump, o primeiro presidente a perder a reeleição em quase 30 anos, atribuiu a derrota a uma fraude eleitoral disseminada. Mas um conjunto de autoridades eleitorais não partidárias e republicanos confirmaram que não houve fraude na eleição de novembro. Entre eles, o ex-procurador geral William Barr, que disse não ver razão para apontar um conselho especial para investigar as alegações do presidente sobre a eleição. Ele se demitiu na semana passada.
Trump e seus aliados entraram com cerca de 50 processos disputando os resultados da eleição e quase todos foram rejeitados ou abandonados. Ele também perdeu duas vezes na Suprema Corte.

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