Viagra no vaporizador? Agência adverte empresa que vende produto

Vaporizador transforma líquido em vapor Crédito: Pixabay

Uma empresa chinesa recebeu um prazo de 15 dias para mudar a fórmula de dois produtos para vaporizador que continham substâncias utilizadas contra a disfunção erétil. Os compostos não são autorizados desta forma - sem acompanhamento médico - pela Administração de Alimentos e Drogas dos EUA (FDA), que emitiu uma advertência à HelloCig Electronic Technology Co. Ltd por "várias violações da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos". Entre os produtos da empresa, a FDA encontrou também líquidos para vaporizador com drogas para perda de peso.

Foram identificados nos produtos substâncias dos medicamentos Cialis e Viagra - ambos para disfunção erétil aprovados pela FDA, mas não adicionados aos líquidos de vaporizadores. Ainda assim, um dos produtos vendidos pela empresa chama-se "E-Cialis HelloCig E-Liquid" - uma referência ao remédio.

Scott Gottlieb, comissário da FDA, disse que a agência advertiu a empresa porque esses ingredientes são potencialmente perigosos para os consumidores mais jovens. "Esta ação é parte do esforço mais amplo da FDA para regulamentar a segurança dos produtos vaping e reprimir alegações enganosas e e-líquidos ilegais e perigosos que podem atrair os jovens ou colocar os consumidores em risco", disse ele à Time.

"Não há produtos de e-líquidos aprovados para conter medicamentos prescritos ou quaisquer outras drogas legais que exijam a supervisão de um médico", continuou Gottlieb.

Os remédios prescritos são cuidadosamente avaliados e rotulados para refletir os riscos dos medicamentos e suas possíveis interações com outras substâncias, e a liberação de ingredientes ativos é uma rota ineficiente de entrega e pode ser perigosa Scott Gottlieb, comissário da FDA