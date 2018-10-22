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Fórmula

Viagra no vaporizador? Agência adverte empresa que vende produto

FDA pediu alteração na fórmula do líquido comercializado com substâncias utilizadas no tratamento da disfunção erétil

Publicado em 

22 out 2018 às 16:24

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 16:24

Vaporizador transforma líquido em vapor Crédito: Pixabay
Uma empresa chinesa recebeu um prazo de 15 dias para mudar a fórmula de dois produtos para vaporizador que continham substâncias utilizadas contra a disfunção erétil. Os compostos não são autorizados desta forma - sem acompanhamento médico - pela Administração de Alimentos e Drogas dos EUA (FDA), que emitiu uma advertência à HelloCig Electronic Technology Co. Ltd por "várias violações da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos". Entre os produtos da empresa, a FDA encontrou também líquidos para vaporizador com drogas para perda de peso.
Foram identificados nos produtos substâncias dos medicamentos Cialis e Viagra - ambos para disfunção erétil aprovados pela FDA, mas não adicionados aos líquidos de vaporizadores. Ainda assim, um dos produtos vendidos pela empresa chama-se "E-Cialis HelloCig E-Liquid" - uma referência ao remédio.
Scott Gottlieb, comissário da FDA, disse que a agência advertiu a empresa porque esses ingredientes são potencialmente perigosos para os consumidores mais jovens. "Esta ação é parte do esforço mais amplo da FDA para regulamentar a segurança dos produtos vaping e reprimir alegações enganosas e e-líquidos ilegais e perigosos que podem atrair os jovens ou colocar os consumidores em risco", disse ele à Time.
"Não há produtos de e-líquidos aprovados para conter medicamentos prescritos ou quaisquer outras drogas legais que exijam a supervisão de um médico", continuou Gottlieb. 
Os remédios prescritos são cuidadosamente avaliados e rotulados para refletir os riscos dos medicamentos e suas possíveis interações com outras substâncias, e a liberação de ingredientes ativos é uma rota ineficiente de entrega e pode ser perigosa
Scott Gottlieb, comissário da FDA
A FDA enviou, na última semana, uma carta à empresa listando suas queixas e exigindo uma resposta em duas semanas. Pelo Twitter, a agência avisou: " Não corrigir as violações pode resultar em ações adicionais, como apreensão ou liminar".

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