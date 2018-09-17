Veterinários salvam cinco esquilos que estavam presos pelas caudas

Os cinco esquilos de uma mesma ninhada foram encontrados presos pelas caudas Crédito: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

Veterinários de uma ONG em Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, realizaram um procedimento incomum para salvar uma ninhada de cinco jovens esquilos cinzentos. Nada de cirurgia ou medicamentos, mas paciência e habilidade para desatar nós, pois os animais estavam presos uns aos outros pelas caudas, atadas pela grama e pelos pedaços de plástico usados pela mãe na construção do ninho.

Era impossível dizer qual cauda era de quem e nós estávamos cada vez mais preocupados porque todos os esquilos estavam sofrendo, em diferentes graus, de danos aos tecidos pelo bloqueio da circulação, informou a ONG Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society.

Os esquilos embolados tentando se livrar dos irmãos foram avistados por uma pessoa que alertou imediatamente os profissionais da ONG. Chegando ao local, eles capturaram os animais e os levaram para a sede da ONG. Como a bola de esquilos estava assustada e cheia de energia, o primeiro passo foi anestesiar todos os cinco ao mesmo tempo.

Os rabos estavam presos por grama e plásticos usados para a construção do ninho Crédito: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

Feito isso, começamos a trabalhar para desatar o nó górdio, disse a ONG.

Pouco a pouco, o emaranhado de gramas e plásticos foi cortado com tesouras, cuidadosamente para garantir que não estávamos cortando alguma cauda no processo. O procedimento durou cerca de 20 minutos e, pouco tempo depois, os esquilos começaram a despertar da anestesia.

O procedimento durou cerca de 20 minutos e conseguiu libertar os animais Crédito: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

No dia seguinte, todos pareciam bem, mas serão mantidos sob monitoramento para observação da necrose causada pelo bloqueio da circulação de sangue. Segundo a ONG, sem o socorro provavelmente os esquilos perderiam suas caudas  essenciais para se equilibrarem e se manterem aquecidos  e morreriam.