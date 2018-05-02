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Transporte de drogas

Veterinário é acusado de implantar heroína em filhotes de cães

Muitos dos animais morreram no processo de retirada da droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:11

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:11

Investigadores acreditam que muitos filhotes teriam morrido no processo Crédito: Pixabay/Reprodução
O veterinário colombiano Andres Lopez Elorez está sendo julgado nos Estados Unidos por implantar heroína líquida em filhotes de cães para contrabandear a droga para o país. Ele transformava os animais em mulas de drogas para uma rede de tráfico colombiana. Elorez compareceu a um tribunal federal dos EUA no Brooklyn na última terça-feira e, se condenado, pode pegar dez anos de prisão.
As autoridades alegam que, entre setembro de 2004 e janeiro de 2005, Elorez era membro de uma rede colombiana de contrabando de heroína para os EUA, usando vários métodos, incluindo correio humano e de cães.
 Como alegado na acusação, Elorez não é apenas um traficante de drogas, mas ele também traiu a promessa que fez enquanto veterinário de prevenir o sofrimento animal quando usou suas habilidades cirúrgicas em um esquema cruel para contrabandear heroína no abdômen de filhotes  disse o advogado Richard Donoghue.  Os cães são o melhor amigo do homem e, como o réu está prestes a aprender, nós somos o pior inimigo dos traficantes de drogas.
Acredita-se que os cães foram enviados em voos comerciais para Nova York, com a droga líquida cirurgicamente presa a seus abdômens, e, ao chegar ao destino, os receptores da heroína cortavam os animais para retirar a droga. Investigadores acreditam que muitos filhotes teriam morrido no processo, mas não se sabe quantos estavam envolvidos ao todo.
Dez filhotes foram encontrados durante uma operação em 2005 em uma fazenda na Colômbia, disseram autoridades do esquadrão antidrogas dos EUA, conhecido pela sigla DEA. Cinco desses animais acabaram fugindo, três morreram de infecção e dois foram adotados, incluindo um que se tornou cão farejador de drogas para a polícia colombiana.
 Com o tempo, a insaciável sede de lucro dessas organizações criminosas as leva a cometer crimes impensáveis como o uso de filhotes inocentes para ocultação de drogas  comentou o chefe da divisão de Nova York da DEA, James Hunt.
Nascido na Colômbia, Andres Lopez Elorez, de 38 anos, chegou a ser preso no início da década de 2000, mas fugiu em 2005. Ele passou a atuar também em outros países, como a Espanha, onde foi preso em 2015. De lá, ele foi extraditado para os EUA para responder pelos crimes.
 

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