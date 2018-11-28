Venezuelanos compartilham 'opções de suborno' como menu de restaurante

Crise migratória leva milhares de venezuelanos a deixarem o país Crédito: AFP PHOTO/GEORGE CASTELLANOS

WhatsApp, feita em estilo de cardápio de restaurante: US$ 4.500 para um passaporte, US$ 400 para um visto chileno, US$ 7.000 para apagar um registro criminal, US$ 100 para um selo que valida diplomas universitários. São as últimas ofertas para tais demandas, altas por toda a cidade de Caracas. Normalmente, não são anunciadas tão descaradamente  afinal, são serviços ilegais. Há uma lista de subornos que circula no, feita em estilo de cardápio de restaurante: US$ 4.500 para um passaporte, US$ 400 para um visto chileno, US$ 7.000 para apagar um registro criminal, US$ 100 para um selo que valida diplomas universitários. São as últimas ofertas para tais demandas, altas por toda a cidade de Caracas. Normalmente, não são anunciadas tão descaradamente  afinal, são serviços ilegais.

Você tem que conhecer alguém que conheça alguém que, por sua vez, possa conectá-lo até conseguir o que quer. Mas só a circulação desse "cardápio de subornos" via WhatsApp já revela como a corrupção se tornou uma prática difundida no país.

Venezuela, é claro, nunca foi exatamente livre de corrupção. Num país onde os funcionários públicos são mal pagos há décadas, esse tipo de corrupção virou parte do tecido social, seja um pequeno suborno para obter uma carteira de motorista ou a propina para obter uma concessão pública. , é claro, nunca foi exatamente livre de corrupção. Num país onde os funcionários públicos são mal pagos há décadas, esse tipo de corrupção virou parte do tecido social, seja um pequeno suborno para obter uma carteira de motorista ou a propina para obter uma concessão pública.

A corrupção atingiu um nível totalmente novo agora. Está em todo lugar, o tempo todo. As pessoas trabalham usando um código em situações difíceis: "Então, o que podemos fazer?"

A pergunta prepara o palco para comprar um ingresso sem passar pelo pesadelo das filas intermináveis ou das interações infernais nas agências do governo, em que a combinação de burocracia entorpecente e recursos escassos faria explodir a mente de Franz Kafka.

Policiais nos postos de controle migratório ainda pedem "algo pa'l fresco" (que você deixe "algum dinheiro para um refrigerante") para liberar a passagem sem complicações, mas muitos não estão mais interessados nos desprezíveis pesos bolivianos: eles exigem dólares americanos. Cada vez mais, o suborno é um negócio somente em dólar.

Os funcionários públicos foram afundados na pobreza pelo colapso econômico e têm pouco interesse na moeda local, destruída pela hiperinflação. E os venezuelanos, especialmente aqueles desesperados para colocar seus documentos em ordem e fugir do país, aceitam.

É tudo insanidade em um país onde o salário mínimo equivale a alguns dólares por mês. Ao mesmo tempo, é inevitável, porque políticas equivocadas criaram uma bagunça tão grande que os pagamentos são a única maneira de se fazer qualquer coisa junto a uma repartição pública. Depois que perdi meu registro de identificação, fui a departamentos do governo por toda a cidade para obter uma segunda via, e em cada um vivi um fracasso. Ou faltavam materiais, ou os computadores não funcionavam, ou havia uma fila louca ao redor do departamento.