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Covid-19

Venezuela registra primeira morte associada ao coronavírus

Paciente foi internado  por conta de uma pneumonia e foi diagnosticado com covid-19

Publicado em 27 de Março de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 08:02
Bandeira da Venezuela
Bandeira da Venezuela Crédito: Pixabay
A Venezuela registrou sua primeira morte pelo novo coronavírus, anunciou o governo de Nicolás Maduro nesta quinta-feira (26).
A vítima fatal é um homem de 47 anos do estado de Aragua (norte), que sofria de uma "doença pulmonar", disse o vice-presidente Delcy Rodríguez em um discurso transmitido pela televisão.
O paciente foi internado em março em uma clínica particular por conta de uma pneumonia e foi diagnosticado com covid-19 há três dias, segundo Rodríguez.
"Tendo uma causa muito séria de comorbidade (quando surgem duas ou mais doenças relacionadas), um histórico de doença nos pulmões, essa pessoa teve complicações e morreu", declarou o vice-presidente.
Depois de detectar um novo caso em Caracas, o país registra um total de 107 infectados pelo novo coronavírus.
Como forma de impedir a propagação da pandemia, o governo venezuelano decretou uma quarentena nacional, suspendendo as atividades profissionais e aulas, bem como os voos nacionais e internacionais, com exceção dos voos de carga.

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