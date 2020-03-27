Venezuela registra primeira morte associada ao coronavírus

Bandeira da Venezuela Crédito: Pixabay

A Venezuela registrou sua primeira morte pelo novo coronavírus , anunciou o governo de Nicolás Maduro nesta quinta-feira (26).

A vítima fatal é um homem de 47 anos do estado de Aragua (norte), que sofria de uma "doença pulmonar", disse o vice-presidente Delcy Rodríguez em um discurso transmitido pela televisão.

O paciente foi internado em março em uma clínica particular por conta de uma pneumonia e foi diagnosticado com covid-19 há três dias, segundo Rodríguez.

"Tendo uma causa muito séria de comorbidade (quando surgem duas ou mais doenças relacionadas), um histórico de doença nos pulmões, essa pessoa teve complicações e morreu", declarou o vice-presidente.

Depois de detectar um novo caso em Caracas, o país registra um total de 107 infectados pelo novo coronavírus.