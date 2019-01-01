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Festa

Veja a chegada de 2019 pelas cidades do mundo

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 21:06
Povos ao redor do mundo já comemoram a chegada de 2019 com fogos de artifício e muita festa. Veja abaixo como foi a virada em países da Ásia e Oceania.
Tailândia
 
 
 
Austrália
 
 
 
 
Singapura
 
 
 
 
Japão
 
 
 
 
Hong Kong
 
 
 
 

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