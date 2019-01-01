Veja a chegada de 2019 pelas cidades do mundo

Povos ao redor do mundo já comemoram a chegada de 2019 com fogos de artifício e muita festa. Veja abaixo como foi a virada em países da Ásia e Oceania.
Tailândia
Austrália
Singapura
Japão
Hong Kong
Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 21:06
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