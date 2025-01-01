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Veículo atropela pedestres em Nova Orleans, nos EUA, matando 10 pessoas e ferindo dezenas

Veículo teria avançado sobre multidão reunida na Bourbon Street, no French Quarter, destino turístico popular na cidade, no Estado de Louisiana.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 jan 2025 às 09:44

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 09:44

Imagem BBC Brasil
Há relatos de um incidente com mortes em uma das ruas mais famosas de Nova Orleans Crédito: BBC
A imprensa dos Estados Unidos está noticiando um atropelamento em massa, com relatos de diversas vítimas fatais, nesta quarta-feira (1/1) na cidade de Nova Orleans, no sul do país.
Pelo menos dez pessoas morreram. Autoridades da Nola Ready, o departamento de preparação para emergências da cidade, relatam que mais 30 pessoas estão feridas.
Os feridos foram levados para um hospital, e agentes de segurança pública estão no local, diz a nota da Nola Ready.
Um veículo teria avançado sobre uma grande multidão reunida na Bourbon Street, no French Quarter — um destino turístico popular na cidade, que fica no Estado de Louisiana.
Testemunhas disseram à rede de televisão CBS News que o motorista do veículo saiu do carro após o atropelamento e começou a atirar com uma arma.
Um porta-voz da polícia de Nova Orleans disse à CBS News que "relatos iniciais indicam que um carro pode ter atropelado um grupo de pessoas".
Autoridades em Nova Orleans estão orientando a população para evitar a área onde o incidente ocorreu, perto das ruas Canal e Bourbon.
"Houve um incidente com muitas vítimas nas ruas Canal e Bourbon. Afaste-se da área", diz uma autoridade em uma postagem no X.
Vídeos circulando nas mídias sociais que parecem ter sido gravados nesta quarta-feira mostram várias pessoas no chão em Nova Orleans.
Nas imagens, tiros são ouvidos ao fundo e algumas pessoas aparecem correndo.
O governador da Louisiana, Jeff Landry, disse em um post no X que está "rezando por todas as vítimas e socorristas no local".
"Um ato horrível de violência aconteceu na Bourbon Street mais cedo esta manhã", escreveu Landry. "Por favor, juntem-se a Sharon [esposa do governador] e a mim em oração por todas as vítimas e socorristas no local. Peço a todos perto do local que evitem a área."
Esta notícia será atualizada ao longo do dia.

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