Valor de mercado do Facebook volta ao patamar pré-escândalo

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

Aos poucos, a situação do Facebook começa a voltar ao normal  ao menos quando o assunto é o mercado financeiro. Nessa sexta-feira (11) o valor de mercado da rede social atingiu US$ 541,27 bilhões, superando pela primeira vez a avaliação de mercado no dia 16 de março, último pregão antes da revelação do escândalo da consultoria Cambridge Analytica, que utilizou ilicitamente dados de 87 milhões de usuários do Facebook e abriu uma crise sem precedentes na história da empresa de Mark Zuckerberg.

Na sexta (11), as ações do Facebook se valorizaram 0,79%, sendo negociadas ao final do dia por US$ 186,99. Em 16 de março, a empresa encerrou o pregão sendo avaliada em US$ 537, 69 bilhões. Ao longo dos últimos dois meses, a empresa chegou a perder mais de US$ 90 bilhões em avaliações.

De lá para cá, o Facebook fez inúmeras alterações em suas políticas, alterando termos de uso, normas de privacidade e relação com desenvolvedores de aplicativos, a fim de tentar convencer investidores e usuários a se manter na plataforma. Além disso, viu seu presidente executivo, Mark Zuckerberg, passar por mais de dez horas de depoimento no Congresso dos EUA, sendo sabatinado sobre temas como privacidade, segurança, publicidade e modelos de negócios.

A recuperação econômica do Facebook se deu em três fases: a primeira aconteceu após os depoimentos de Zuckerberg, na segunda semana de abril, quando a empresa retomou quase US$ 20 bilhões em valor de mercado. Na última semana de abril, novo salto, quando divulgou seus resultados financeiros, com lucro e receitas estrondosos e crescimento estável no número de usuários  para o mercado, ficou a impressão de que o ritmo de novas contas da rede não foi afetado pelo escândalo.