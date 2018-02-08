Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Valentine's Day: rede famosa de fast food vai dar anel de ouro
Desafio

Valentine's Day: rede famosa de fast food vai dar anel de ouro

Para concorrer ao prêmio, os interessados terão que fazer um tuíte com a hashtag #BlingMacContest declarando o seu amor pelo hambúrguer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 18:01

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 18:01

A competição começou na última quarta-feira (7) e irá até o Valentines Day Crédito: Reprodução | Mc Donalds
A rede de restaurantes McDonalds vai fazer uma promoção inusitada para comemorar o Valentines Day, o Dia dos Namorados norte-americano que acontece no dia 14 de fevereiro: vai dar um anel de ouro avaliado em US$ 12,5 mil (cerca de R$ 41 mil) a quem declarar seu amor pelo Bic Mac, o carro-chefe da rede.
O Bling Mac tem sete camadas que reproduzem o sanduíche mais famoso do seu cardápio, incluindo diamantes representando o gergelim do pão e esmeraldas como folhas de alface.
Para concorrer ao prêmio, os interessados terão que fazer um tuíte com a hashtag #BlingMacContest declarando o seu amor pelo Big Mac. A competição começou na última quarta-feira (7) e irá até o Valentines Day. O vencedor da competição será revelado em 28 de fevereiro.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados