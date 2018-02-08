Valentine's Day: rede famosa de fast food vai dar anel de ouro

A competição começou na última quarta-feira (7) e irá até o Valentines Day Crédito: Reprodução | Mc Donalds

A rede de restaurantes McDonalds vai fazer uma promoção inusitada para comemorar o Valentines Day, o Dia dos Namorados norte-americano que acontece no dia 14 de fevereiro: vai dar um anel de ouro avaliado em US$ 12,5 mil (cerca de R$ 41 mil) a quem declarar seu amor pelo Bic Mac, o carro-chefe da rede.

O Bling Mac tem sete camadas que reproduzem o sanduíche mais famoso do seu cardápio, incluindo diamantes representando o gergelim do pão e esmeraldas como folhas de alface.

Para concorrer ao prêmio, os interessados terão que fazer um tuíte com a hashtag #BlingMacContest declarando o seu amor pelo Big Mac. A competição começou na última quarta-feira (7) e irá até o Valentines Day. O vencedor da competição será revelado em 28 de fevereiro.