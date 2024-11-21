Usuários verificados do X espalham imagens de abuso sexual infantil livremente, mostra investigação da BBC

Usuários pagam um valor mensal para serem "verificados" no X Crédito: Getty Images

Atenção: esta reportagem contém descrição de crimes contra crianças.

Usuários verificados, distinguidos por um tique azul, pagam uma taxa mensal para tornar suas contas mais proeminentes na rede social. O X diz que a verificação também é realizada para garantir "a integridade" do site.

Mas a BBC encontrou contas verificadas compartilhando links para sites que anunciam vídeos de abuso para venda.

Todas as contas ofensivas foram denunciadas ao site e posteriormente bloqueadas.

Um representante do X afirmou que as contas foram suspensas "de acordo com as políticas do X."

Mas o X não respondeu a mais perguntas sobre o processo de verificação da plataforma.

Palavras-chave de abuso infantil

As contas verificadas foram encontradas pesquisando palavras-chave em um dialeto árabe que pedófilos têm usado para interagir uns com os outros no X por pelo menos seis meses.

Eles não compartilharam conteúdo ilegal diretamente — mas outros perfis não verificados usando as mesmas palavras-chave estão postando material de abuso sexual infantil.

A investigação do Serviço Mundial da descobriu:

cinco usuários verificados compartilhando links para sites aparentemente vendendo conteúdo de abuso infantil

uma das contas foi verificada por mais de um ano e estava postando os links havia mais de seis meses, sem que X tomasse nenhuma atitude

uma conta verificada postou um vídeo mostrando conteúdo para venda rotulado como "crianças"

o X bloqueou uma das palavras-chave durante a investigação — mas no início deste mês, uma conta verificada foi aberta com uma variação da mesma palavra-chave como nome de perfil

A investigação seguiu as diretrizes da BBC e não está divulgando as palavras-chave.

O Instagram e o Facebook baniram algumas das palavras-chave na primavera.

E as pesquisas nessas plataformas — ambas de propriedade da Meta — não levaram ao conteúdo de abuso infantil.

Mas não está claro se o X tomará medidas semelhantes agora.

Algumas das postagens tiveram milhares de visualizações Crédito: Reprodução/X

Ampla visualização

Em maio, a Comissão Europeia enviou ao X uma solicitação formal de informações sobre a aparente redução na moderação desde que o bilionário Elon Musk cortou o tamanho da equipe de segurança em sua aquisição da plataforma, em 2022.

O X introduziu contas verificadas pagas em abril de 2023, cobrando a partir de US$ 8 (cerca de R$ 46) por mês.

Usuários verificados também devem fornecer uma conta bancária e um número de telefone.

Em troca, suas contas são impulsionadas no algoritmo do site.

Os perfis verificados vistos pela BBC tinham poucos seguidores — entre dezenas e centenas.

Mas suas postagens conseguiram reunir um grande número de visualizações - algumas com mais de 40 mil.

E eles postaram promoções e anúncios para canais do Telegram contendo capturas de tela de arquivos oferecidos com rótulos como "menino novo" e "menina nova".

A BBC não comprou acesso a essas pastas do Telegram, então não pôde confirmar se o conteúdo era de fato abuso.

O próprio Telegram foi duramente criticado por agências de segurança pública e instituições de caridade por hospedar atividades ilegais, incluindo compartilhamento de vídeos de abuso sexual de crianças.

O presidente-executivo da empresa foi preso em Paris, em agosto, e está sob investigação por não impedir a criminalidade, incluindo a distribuição de vídeos de abuso sexual infantil.

Além das contas verificadas, a BBC também encontrou cerca de uma dúzia de contas normais compartilhando links sob as mesmas palavras-chave em árabe.

E algumas delas estavam postando imagens de abuso diretamente em seus perfis no X.

Confirmação dos vídeos

A BBC enviou as contas para a Internet Watch Foundation (IWF), que trabalha para investigar, denunciar e remover imagens de abuso sexual infantil da internet.

Seus especialistas confirmaram que uma delas estava compartilhando vídeos da Categoria B, a segunda categoria criminal mais extrema, retratando atividade sexual sem penetração com crianças.

"Todos os vídeos foram censurados até certo ponto por um adesivo digital preto e redondo com o nome de uma loja — mas o suficiente pôde ser visto e avaliado por nós", disseram os especialistas.

Os vídeos mostravam meninos e meninas de 7 a 10 anos — não no mesmo vídeo — de etnias brancas, asiáticas e não identificadas.

As outras contas que a BBC compartilhou com a instituição de caridade parecem ter sido suspensas ou tiveram o conteúdo ilegal removido antes da avaliação.