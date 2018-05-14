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Fumo passivo de crianças

Uso de maconha aumenta entre pais, diz estudo

Pesquisa alertou para exposição de crianças ao fumo passivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:54

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:54

Índice de usuários de maconha é maior entre os pais que já fumavam tabaco Crédito: Pixabay
Um estudo americano publicado nesta segunda-feira revelou que o consumo de maconha por pais que têm filhos em casa tem aumentado ao longo dos anos, ainda que ligeiramente. A ascensão da taxa acontece principalmente entre aqueles que já eram fumantes de tabaco.
De acordo com a pesquisa, a taxa de pais que fumam maconha passou de 5% em 2002 para 7% em 2015. Por outro lado, o tabagismo caiu de 28% para 20% entre esse grupo. Uma das explicações para a queda no uso de tabaco pode estar em outro indicador da pesquisa, segundo o qual o uso de maconha entre os pais que já eram fumantes de cigarro passou de 11%, em 2002, para 17%, em 2015.
Já entre os pais que não eram fumantes, o percentual de usuários de maconha passou de 2%, em 2002, para 4% em 2015. Os pesquisadores alertam que o consumo de cigarros, seja de tabaco ou de maconha, tem aumentado a exposição de crianças ao fumo passivo.
- Embora grandes esforços tenham sido feitos para reduzir a exposição das crianças à fumaça do cigarro, esses esforços podem ser prejudicados pelo aumento do consumo de cannabis entre pais - diz Renee Goodwin, pesquisadora da Universidade Comlumbia.
O consumo da droga também é mais frequente entre os homens que já fumavam e entre os pais mais jovens. Os pesquisadores alertam ainda que como a maconha é proibida em muitos países a tendência é que as pessoas façam o uso dela em casa, o que aumenta a exposição das crianças à fumaça.
- A tarefa de educar os pais sobre a exposição à fumaça da maconha deve ser integrada a programas de educação em saúde pública sobre a exposição ao fumo passivo - afirmou Goodwin.

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