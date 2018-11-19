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Uruguai aceitará pedido de asilo do ex-presidente peruano Alan García

O ex-presidente peruano decidiu pedir asilo ao Uruguai depois de ser proibido de deixar o Peru por 18 meses ontem, enquanto é investigado por corrupção dentro do escândalo da Odebrecht

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 11:17
Alan Garcia, ex-presidente do Peru, é investigado por corrupção dentro do escândalo da Odebrecht Crédito: Guadalupe Pardo
O governo do Uruguai informou que a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, assinada pelos membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), ampara o pedido feito pelo ex-presidente peruano Alan García ao país.
García entrou em contato com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, para pedir asilo político, solicitação que será aceita seguindo as regras previstas na convenção.
A confirmação foi feita pelo chanceler do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, ao jornal local El País.
Segundo ele, o artigo 1º da convenção afirma que todo Estado tem direito, no exercício de sua soberania, admitir em seu território as pessoas que julgar convenientes, sem que outro país possa fazer qualquer exigência.
> Ex-presidente peruano Alan Garcia pede asilo ao Uruguai
García está na embaixada uruguaia em Lima para fazer oficialmente o pedido, confirmou à Agência EFE o senador Marcos Otheguy, da Frente Ampla, coalizão que governa o Uruguai.
Pedido de asilo
 
O ex-presidente peruano decidiu pedir asilo ao Uruguai depois de ser proibido de deixar o Peru por 18 meses ontem, enquanto é investigado por corrupção dentro do escândalo da Odebrecht.
Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores do Peru informou que o embaixador uruguaio em Lima, Carlos Alejandro Barros, enviou uma mensagem ao governo local para comunicar que García foi até sua casa na noite de ontem para solicitar o asilo político.
García é investigado por lavagem de dinheiro pelo promotor José Domingo Pérez.
Segundo a acusação, o ex-presidente recebeu US$ 100 mil da Odebrecht, através de um intermediário, para fazer uma palestra em São Paulo há seis anos.
Além disso, García é suspeito de ter envolvimento com as propinas pagas pela construtora brasileira para ser beneficiada na construção da linha 1 do metrô de Lima.

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