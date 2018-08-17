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Honra

Universidade americana homenageia casal que se conheceu no elevador

Estudantes se apaixonaram em 1972 e recebem, agora, placa honrando o relacionamento

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 14:03
Placa em homenagem ao casal Sharyn Rubin e Eric Schlesinger Crédito: Philadelphias Temple University
É possível se apaixonar em um elevador? E, desse sentimento, surgir um casamento que dura mais de quatro décadas? O casal Sharyn Rubin e Eric Schlesinger prova que sim. Os dois se conheceram brevemente no elevador da Philadelphias Temple University em 6 de setembro de 1972. Segundo reportagem do The Philadelphia Inquirer, ao passar pelo local, a estudante se apresentou formalmente àquele que seria o futuro marido: Oi, sr. Homem do Elevador. O resultado da simples paquera foi um casamento de 42 anos, que só acabou em decorrência da morte de Rubin, no ano passado, de câncer de cólon.
A citação da estudante, Hi, Mr. Elevator Man, está agora fixada no elevador da universidade, consolidando o amor que nasceu ali. Embora muita gente não acredite em histórias assim, a indústria cultural se apropria delas. Steven Tyler, do Aerosmith, em uma versão mais picante do romance, canta Love In An Elevator, para o delírio dos apaixonados.
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