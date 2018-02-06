Unicef pede apoio à comunidade gamer para produzir criptomoeda

Ethereum, criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay

Levantar fundos para caridade não é tarefa fácil, por isso o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) criou um novo projeto que, em vez de pedir contribuições em dinheiro, pede emprestado um pouco do poder de computação das poderosas máquinas gamers. O programa Game Chaingers pede que os participantes instalem um programinha em seus computadores para que o processamento conjunto de milhares de PCs façam a mineração da criptomoeda ethereum, a segunda maior após o controverso bitcoin.

Lançado no dia 1º deste mês, o Game Chaingers já conseguiu o apoio de 477 mineradores, que levantaram cerca de R$ 4.500. O valor ainda é pequeno e insuficiente para criar impacto na proteção de crianças na Síria, como diz a proposta, mas abre um novo modelo de arrecadação para o Unicef e outras organizações não governamentais.

A ideia é que modelos de contribuição por criptomoedas sejam mais ágeis e transparentes. O Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês), também ligado às Nações Unidas, já usou o ethereum para distribuir US$ 1,4 milhão em vales-alimentação para cerca de 10 mil refugiados sírios na Jordânia. A transferência é direta para o beneficiado, sem riscos de desvios com intermediários. O uso é liberado por reconhecimento de íris nos supermercados dos campos de refugiados.

Na ponta, o beneficiado não vê diferenças no valor que recebe, mas a transação direta evita o pagamento de intermediários, que normalmente cobram taxa de 3,5% do valor movimentado.

"Nós sentimos que isso é apenas o início", comentou Robert Opp, diretor de inovação do WFP, ao Guardian. "Existem vários usos em potencial para o blockchain que podem mudar dramaticamente a forma como alcançamos as pessoas em termos de eficiência, efetividade e segurança".

TRÊS USOS PARA A TECNOLOGIA

O Unicef enxerga três usos em potencial para a tecnologia: a introdução de novas formas de doação, maior transparência nos processos internos e o pagamento direto aos funcionários no campo, como motoristas contratados, sendo este o maior benefício.

No site do programa, o Unicef explica que a comunidade gamer foi escolhida como alvo da ação porque os jogadores normalmente possuem máquinas de alto desempenho, o único pré-requisito para a mineração. Os participantes devem instalar o Claymore Mining Software, programa usado para a mineração da moeda, e direcionar para a carteira virtual do Unicef.

O software utiliza o poder de processamento das placas de vídeo, por isso não reduz a performance de processamento dos computadores. Ou seja, os participantes não sentem suas máquinas mais lentas por participarem do programa.