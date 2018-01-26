Unicef denuncia sinais de desnutrição entre crianças na Venezuela

O Unicef denunciou nesta sexta-feira, 26, os "claros sinais" de elevados níveis de desnutrição entre as crianças venezuelanas em razão da crise econômica que o país atravessa, além da falta de dados que mostrem de forma confiável a situação nutricional da infância na Venezuela.

O porta-voz do Unicef, Christophe Boulierac, não detalhou em entrevista coletiva quais eram exatamente esses "claros sinais", além de alguns relatórios realizados por entidades como Cáritas que, ainda que "sejam alarmantes", não são realmente representativos do que está acontecendo na Venezuela.

O relatório do Cáritas revelou que 15,5% dos meninos verificados tinham um peso muito mais baixo do que deveriam para a idade. "Não é um estudo representativo, mas é uma indicação da contínua deterioração dos níveis nutricionais das crianças venezuelanas", afirmou Boulierac.

O porta-voz admitiu que o governo está reagindo de certa maneira a esta emergência para "mitigá-la" por meio da distribuição de bolsas de alimentos e da transferência de dinheiro para as famílias mais vulneráveis, mas criticou a falta de uma política "coordenada".

Consultado sobre o que o governo deveria fazer, Boulierac respondeu que a primeira coisa seria obter dados confiáveis para se ter uma imagem real dos níveis de desnutrição no país.

Ele explicou que o Unicef tem equipes no interior da Venezuela, mas que são as autoridades que devem fazer estudos epidemiológicos de como "a hiperinflação e a crise econômica que atravessa o país afetou as crianças".