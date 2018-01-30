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Padrão de qualidade do ar

União Europeia convoca potências para renegociar níveis de poluição

Nove países receberão 'chance final' para reduzir emissões de poluentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 15:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 15:00

União Europeia Crédito: Reprodução/Pixabay
A União Europeia (UE) convocou, na manhã de terça-feira, representantes de França, Alemanha, Reino Unido e de outros seis países para rever os padrões da qualidade do ar. A entidade ameaça levar o caso ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias se os os governos não se enquadrem às regras.
O Comissário Europeu para o Ambiente, Karmenu Vella, "dará aos ministros a oportunidade e a última chance de encontrar soluções", disse a porta-voz da Comissão Européia, Margaritis Schinas, aos repórteres nesta segunda-feira. "Do contrário, os casos seguirão o caminho do tribunal", afirmou Schinas.
Foram convocados os ministros do ambiente da França, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Hungria, Itália, República Tcheca, Eslováquia e Romênia. Estes países são acusados de, regularmente, exceder os limites de emissões de gases poluentes estipulados para proteger a qualidade do ar, caso do dióxido de nitrogênio, por exemplo.
No entanto, ao todo, 23 dos 28 países membros da UE excedem as normas de qualidade do ar, informou a Comissão Europeia. O problema afeta mais de 130 cidades no continente.
Em todo o bloco, partículas finas foram responsáveis por três de cada quatro mortes por poluição prematura (399 mil em 487.600) em 2014, segundo dados da entidade. "De doença asmática e cardíaca ao câncer de pulmão, a má qualidade do ar desencadeou problemas crônicos de saúde em milhões de europeus", disse Vella, no início deste mês.
A UE estima que a poluição do ar custa ao bloco 20 bilhões de euros (R$ 78,2 bilhões) por ano em custos de saúde. "Para reduzir esse número, precisamos que os Estados membros atinjam os limites de emissões a que eles se comprometeram", disse Schinas. "Se não for esse o caso, a Comissão responsável pelo tratado terá que tomar as medidas adequadas", acrescentou.

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