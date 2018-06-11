Um passo a passo para entender a cúpula entre Trump e Kim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

A expectativa cresce com a aproximação da histórica cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prevista para a próxima terça-feira em Cingapura (noite de segunda-feira no Brasil). Os dois países preparam suas equipes diplomáticas para um encontro que promete abordar questões delicadas para os dois lados que, enquanto inimigos históricos, começam a sinalizar para um entendimento para o fim da tensão nuclear global. Entenda os principais pontos a observar na reunião:

ASSUNTOS NA MESA

Segundo a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, Kim e Trump discutirão um mecanismo permanente e duradouro de paz para a Península Coreana, a desnuclearização da região, e assuntos de interesse mútuo. Mas ainda não se sabe claramente qual é a agenda completa da cúpula. Pode ser que o encontro seja apenas um primeiro contato entre os líderes, já que os dois países não mantêm laços diplomáticos há anos e a Coreia do Norte ainda está sob influência de sanções americanas e internacionais.

O principal tema em torno da abertura diplomática da Coreia do Norte é desnuclearização. Especialistas apontam para uma divergência entre os dois países a respeito da abrangência do termo. Para Trump, a paz só será selada com a extinção completa, irreversível e verificável das armas nucleares na Coreia do Norte, enquanto Kim tem defendido a desnuclearização da Península Coreana como um todo, o que provavelmente inclui o fim da influência militar americana na região. Os EUA têm cerca de 28.500 soldados em bases militares na Coreia do Sul.

No entanto, Trump já indicou que poderia aceitar uma desnuclearização em etapas, reconhecendo que talvez não seja possível alcançar a extinção de armas nucleares na Coreia do Norte com apenas uma reunião.

Além disso, é possível que Kim faça uma tentativa de acabar com as sanções econômicas impostas contra seu país, mas isso provavelmente estará sujeito a sinais concretos de comprometimento com a desnuclearização.

Líder da Coreia, Kim Jong-un Crédito: Reprodução

O LOCAL DO ENCONTRO

Trump e Kim Jong-un se encontrarão no Hotel Capella, um resort de luxo na ilha de Sentosa, região turística anexada a Cingapura e que fica a apenas 15 minutos do centro da cidade-Estado. A segurança da área foi um dos fatores que contou para a escolha. O acesso à ilha pode ser facilmente controlado: um teleférico, um monotrilho, uma passarela e um túnel para carros são as únicas vias de entrada.

Cingapura foi o local escolhido devido às boas relações que mantêm com EUA e Coreia do Norte, que inclusive mantém uma embaixada lá, o que não é comum ao redor do mundo. A ilha é considerada um local diplomaticamente neutro e, historicamente, é considerada um símbolo de convergência entre Ocidente e Oriente, pois se localiza na rota marítima entre Índia e China e representou um importante ponto comercial no passado.

QUEM GANHA COM A CÚPULA

Analistas apontam que os dois lados podem obter benefícios a partir do encontro, mas Kim seria o maior ganhador. A Coreia do Norte se mostrou disposta a abrir mão de seu arsenal nuclear, mas é uma promessa já feita no passado e que acabou dando em nada.

Especialistas apontam que Kim Jong-un decidiu se abrir à diplomacia internacional apenas depois de alcançar a capacidade tecnológica e nuclear que almejava e, portanto, poderia usar seu arsenal como moeda de troca para conseguir benefícios econômicos.

Além disso, há um valor simbólico poderoso para o ditador norte-coreano na reunião: Trump se desloca ao outro lado do mundo para encontrá-lo, supostamente porque ele detém armas nucleares que ameaçam os EUA. Internamente, Kim pode usar esse fato como uma vitória, por fazer os EUA irem até a Ásia para "implorar por segurança".

A AMEAÇA NUCLEAR NORTE-COREANA

Em 1970, a comunidade internacional firmou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como um acordo para não existir mais novos Estados nuclearizados e garantir que os que já tivessem armamento não o usassem. Até ano passado, a Coreia do Norte ameaçava recorrer ao seu arsenal com frequência.

Diante do isolamento norte-coreano, pouco se sabe concretamente sobre seu arsenal nuclear, mesmo com a recente abertura, ainda superficial. Estima-se que o país tenha desenvolvido 60 armas nucleares, o que pode parecer pouco comparado ao arsenal de 6.800 bombas atômicas dos EUA.

Ao longo de 2017, o país fez questão de mostrar que não se acanha, pois foram pelo menos dez lançamentos de mísseis e um teste nuclear bem-sucedido, o sexto e mais potente já executado pela Coreia do Norte. O que mais assustou a comunidade internacional, que reagiu com o endurecimento de sanções, foi o anúncio, não confirmado, de que Pyongyang teria desenvolvido um míssil balístico de alcance intercontinental, que poderia chegar aos EUA.

COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI

O passo inicial foi dado pela Coreia do Sul. Em dezembro de 2017, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, sugeriu adiar os exercícios militares anuais com os EUA na Península Coreana para depois da Olimpíada de Inverno de PyeongChang, em fevereiro. Após esforços diplomáticos, Kim respondeu positivamente, ao anunciar a participação norte-coreana no evento. Desde então, visitas de autoridades foram realizadas nos dois países, uma linha telefônica direta foi reativada, canais de propaganda de um vizinho contra outro foram suspensos.

Em março, as Coreias anunciaram a data da cúpula intercoreana para 27 de abril na Zona Desmilitarizada entre os dois países. Foi o terceiro encontro entre líderes coreanos na História e a primeira vez em que um líder da Coreia do Norte cruzou para o Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953), que separou Norte e Sul. No mesmo mês, Trump e Kim aceitaram os convites recíprocos para marcar uma cúpula entre EUA e Coreia do Norte, anunciada posteriormente para 12 de junho em Cingapura.

Mas nem tudo fluiu tão bem como esperado. Apesar das visitas de autoridades diplomáticas dos EUA à Coreia do Norte para alinhar as intenções, o encontro chegou a ser cancelado diante de hostilidades manifestadas pelos dois lados.

Funcionários do governo de Trump  o conselho de Segurança Nacional, John Bolton, e o vice-presidente Mike Pence  fizeram comentários sobre a intenção de implementar uma desnuclearização seguindo o "modelo líbio" em referência ao processo de desnuclearização adotado com a Líbia, que abriu mão de seu arsenal nuclear e teve seu ditador, Muamar Kadafi, deposto e morto durante a Primavera Árabe, em 2011. Com isso, as declarações americanas desencaderam duras repreensões norte-coreanas. Diante da instabilidade, Trump cancelou o encontro, mas os dois lados se mantiveram abertos a dialogar.