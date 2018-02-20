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"Floresta de Trump"

Um milhão de árvores são prometidas para 'reparar' atos de Trump

Ambientalistas lançam projeto para compensar saída dos EUA do Acordo de Paris; Eles acreditam que floresta do tamanho do estado do Kentucky pode ser suficiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:06

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:06

Republican presidential candidate Donald Trump Crédito: John Locher
Mesmo antes de o presidente americano, Donald Trump, anunciar a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, um grupo de ambientalistas lançou o projeto de construir uma floresta global que compensasse a emissão de gases poluentes prevista a partir da política econômica e energética do republicano. Agora, a "Floresta de Trump" já ultrapassa a marca de um milhão de árvores prometidas pelo mundo.
Em março do ano passado, os especialistas em clima e sustentabilidade Dan Price, Jeff Willis e Adrien Taylor começaram o projeto com mil árvores nativas da Nova Zelândia. Os primeiros brotos foram doados pela companhia Offcut, fundada por Taylor. Em quase um ano, o grupo recebeu promessas de plantação de mais de um milhão de árvores, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo, no entanto, é chegar a 10 bilhões de espécimes.
"O presidente dos EUA, Donald Trump, não acredita na ciência da mudança climática causada pelo ser humano. Então nós vamos plantar uma floresta que absorva a emissão de gases estufa que Trump planeja jogar na nossa atmosfera. Nós vamos plantar uma floresta global para compensar a estupidez monumental de Trump", lê-se no site do projeto.
Em junho, o presidente americano anunciou a saída do país do Acordo de Paris e colocou em xeque projetos de energia limpa propostos pelo antecessor na Casa Branca, Barack Obama, em nome da economia e em favor de grupos céticos com a mudança climática. Os ambientalistas estimam que a nova política americana sustente o lançamento de 650 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera até 2025.
O Acordo de Paris uniu lideranças de centenas de países no esforço de reduzir as emissões de gases estufa em pelo menos 26%, em relação aos índices de 2005, até 2025. Seria preciso, segundo os organizadores, plantar 10 bilhões de árvores para compensar a frustração do plano. A floresta alcançaria o tomando do estado do Kentucky.
"Estamos muito satisfeitos com a rapidez com que aconteceu. Estamos satisfeitos em ver que não somos as únicas pessoas do mundo que se importam com a mudança climática, porque, às vezes, parece que somos", destacou Adrien Taylor ao "Newshub".
O cofundador do projeto, Dan Price, negou que o projeto tenha objetivos irrealistas.
"É claramente um grande desafio, mas apenas recentemente o recorde foi batido, quando a Índia plantou 66 milhões de árvores em um dia. Se todos colaborarmos, é um objetivo completamente realista", frisou o cientista.

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