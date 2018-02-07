UE pode proibir acesso do Reino Unido ao mercado comum durante Brexit

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A União Europeia poderá sancionar o Reino Unido se o país não acatar as regras do bloco durante o período de transição, segundo um projeto de tratado assinado pelos outros 27 Estados-membros da UE divulgado nesta quarta-feira. O documento prevê que, durante os 21 meses de transição a partir da saída, em 29 de março de 2019, o Reino Unido cumpra leis e normas europeias, abdicando de qualquer autonomia para tomar decisões durante o processo.

Caso o Reino Unido quebre o acordo, a União Europeia poderá punir o país com um bloqueio ao mercado único europeu. Para os britânicos mais céticos, tal estratégia europeia passará uma imagem de "Estado vassalo" da UE até dezembro de 2020, quando a separação deve ser concluída.

Ainda que o acordo europeu conceda o Reino Unido a permissão de ser consultado em certas áreas, como políticas de sanções a serm implementadas pelo bloco, o plano inclui a possibilidade de convocar poderes adicionais para que a UE possa responder prontamente às possíveis violações do Reino Unido:

"(O acordo) deve fornecer um mecanismo que permita que União Europeia suspenda certos benefícios decorrentes da participação do Reino Unido no mercado interno, quando se considera que levar a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia não traria tempo apropriado aos remédios necessários", diz o rascunho do texto, obtido por agências internacionais.

O governo da premier Theresa May busca firmar um acordo de transição até a cúpula europeia prevista para 22 e 23 de março. Assim, a primeira-ministra consegue acalmar investidores, tomados de incerteza sobre o futuro do Reino Unido.