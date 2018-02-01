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Operação Themis

UE lança nova operação no Mediterrâneo para conter extremistas

Agência de fronteira vai coletar dados de inteligência e participar do resgate de migrantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 11:45

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 11:45

Foto de 16 de março mostra migrantes em um barco inflável durante operação de resgate na costa da Sicília Crédito: HO/AFP Guardia Costiera/AFP
A Agência de Guarda Costeira e Fronteira da União Europeia, Frontex, lançou nesta quinta-feira uma nova operação no Mar Mediterrâneo com dois principais objetivos: combater a ameaça de extremistas que tentam chegar na Europa, sobretudo pela Itália, a partir do Norte da África e resgatar imigrantes no mar. Após a derrota do Estado Islâmico em Síria e Iraque, a UE teme que militantes do grupo tentem se infiltrar no continente para executar ataques de vingança.
Batizada de "Themis", a operação substitui a "Triton", lançada em 2014. Desta vez, a busca e resgate de imigrantes permanece como componente crucial, mas a estratégia inclui "a coleta de (dados de) inteligência e outras medidas para detectar combatentes estrangeiros e outras ameaças terroristas", indicou a Frontex em comunicado.
"Operação Themis refletirá melhor as mudanças de padrões de migração e também de crimes transfronteiriços. A Frontex também vai assistir a Itália no rastreamento de atividades criminosas, como tráfico de drogas pelo (mar) Adriático", informou o diretor-executivo da agência, Fabrice Leggeri, em nota.
O plano é cobrir as rotas marítimas de imigrantes que vêm de Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Turquia e Albânia, de acordo Leggeri.
As embarcações fretadas pela Frontex continuarão participando nas operações coordenadas por centros competententes de resgate marítimo. No ano passado, a agência participou no resgate de 38 mil pessoas na Itália, Grécia e Espanha, segundo comunicado.

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