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Situação política

UE formaliza sanções contra funcionários de alto escalão da Venezuela

Diosdado Cabello, número dois do chavismo, está entre os alvos das penalidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 11:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 11:26

Nicolás Maduro Crédito: Reprodução
Os países da União Europeia adotaram formalmente nesta segunda-feira sanções contra responsáveis pela repressão e pela situação política na Venezuela de Nicolás Maduro. Na quinta-feira, fontes diplomáticas indicaram que as medidas seriam impostas a "sete pessoas", entre elas o número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, da situação), Diosdado Cabello. A lista será tornada pública após sua publicação, amanhã, no Diário Oficial da UE.
O ministro do Interior venezuelano, Néstor Reverol também estaria entre os alvos, segundo essas fontes.
O chanceler espanhol, Alfonso Dastis, indicou ao chegar à reunião dos ministros de Relações Exteriores da Europa nesta segunda-feira que considera "as sanções como um incentivo para ajudar a negociação".
 É uma decisão que pode ser reversível ou suspendível quando se constatar que há avanços na negociação, coisa que até o momento não parece ser o caso  sustentou.

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