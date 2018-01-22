UE formaliza sanções contra funcionários de alto escalão da Venezuela

Nicolás Maduro Crédito: Reprodução

Os países da União Europeia adotaram formalmente nesta segunda-feira sanções contra responsáveis pela repressão e pela situação política na Venezuela de Nicolás Maduro. Na quinta-feira, fontes diplomáticas indicaram que as medidas seriam impostas a "sete pessoas", entre elas o número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, da situação), Diosdado Cabello. A lista será tornada pública após sua publicação, amanhã, no Diário Oficial da UE.

O ministro do Interior venezuelano, Néstor Reverol também estaria entre os alvos, segundo essas fontes.

O chanceler espanhol, Alfonso Dastis, indicou ao chegar à reunião dos ministros de Relações Exteriores da Europa nesta segunda-feira que considera "as sanções como um incentivo para ajudar a negociação".