UE e EUA anunciam acordo para redução de tarifas comerciais sobre produtos

Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay

O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o comissário do Comércio da União Europeia, Phil Hogan, anunciaram nesta sexta-feira (21), um acordo sobre um pacote para redução de tarifas, a fim de aumentar o acesso ao mercado para centenas de milhões de dólares em exportações das duas partes. "Essas reduções de tarifas são as primeiras reduções negociadas entre EUA e UE em tarifas em mais de duas décadas", afirma a UE em comunicado.

No âmbito do acordo, a UE eliminará tarifas sobre importações de lagostas vivas e congeladas dos EUA. O bloco cortará essas tarifas por um período de cinco anos e atuará para reduzi-las de modo permanente, diz a nota. Os EUA, por sua vez, cortarão tarifas em 50% para certos produtos, incluindo algumas carnes prontas, entre outros.