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Comércio

UE e EUA anunciam acordo para redução de tarifas comerciais sobre produtos

De acordo com a União Europeia as reduções de tarifas são as primeiras reduções negociadas entre EUA e UE em tarifas em mais de duas décadas

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 16:44
Data: 05/03/2020 - Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação
Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay
O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o comissário do Comércio da União Europeia, Phil Hogan, anunciaram nesta sexta-feira (21), um acordo sobre um pacote para redução de tarifas, a fim de aumentar o acesso ao mercado para centenas de milhões de dólares em exportações das duas partes. "Essas reduções de tarifas são as primeiras reduções negociadas entre EUA e UE em tarifas em mais de duas décadas", afirma a UE em comunicado.
No âmbito do acordo, a UE eliminará tarifas sobre importações de lagostas vivas e congeladas dos EUA. O bloco cortará essas tarifas por um período de cinco anos e atuará para reduzi-las de modo permanente, diz a nota. Os EUA, por sua vez, cortarão tarifas em 50% para certos produtos, incluindo algumas carnes prontas, entre outros.
As duas autoridades afirmam ainda que o acordo é "apenas o início de um processo" que levará a acordos adicionais a fim de criar um comércio "mais livre, justo e recíproco" entre as partes.

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