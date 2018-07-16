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Queixas

Uber é investigada por discriminação de gênero

Ex-funcionários e atuais são entrevistados por Comissão americana

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 18:14
Uber Crédito: Divulgação
O Uber está sendo investigado pela Comissão de Oportunidade Igual de Emprego dos Estados Unidos por suposta discriminação de gênero em questões como salários, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.
Como parte da investigação, que começou em agosto de 2017, ex-funcionários e atuais colaboradores da empresa estão sendo entrevistados pela comissão, que também vem buscando documentos de executivos, de acordo com o jornal americano "The Wall Street Journal", o primeiro veículo a divulgar a informação.
O presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, prometeu mudar a cultura da companhia de transporte por aplicativo, após assumir o comando em agosto do ano passado, no lugar de Travis Kalanick, após uma série de escândalos.
Os investigadores buscam informações relacionadas à práticas de contratação, disparidade de salários e outras questões relacionadas a gênero, de acordo com o jornal.
 Fizemos proativamente muitas mudanças nos últimos 18 meses, incluindo a implementação de uma nova estrutura de salário e ações baseadas no mercado, revisando nosso processo de avaliação de performance  disse um porta-voz da Uber.
Na semana passada, a diretora de Pessoas da empresa, Liane Hornsey, renunciou após uma investigação sobre o modo como ela lidou com alegações de discriminação racial na companhia.
O porta-voz da comissão disse que as queixas feitas são estritamente confidenciais e que estava proibido de, até mesmo, confirmar ou negar a existência de tais acusações.

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