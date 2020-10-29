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Balanço

Twitter tem queda no lucro líquido a US$ 28,7 milhões no 3º trimestre

A companhia acrescentou 1 milhão de usuários diários no terceiro trimestre ante o segundo, resultado bem abaixo da previsão dos analistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:01

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:01

Twitter
A companhia acrescentou 1 milhão de usuários diários no terceiro trimestre ante o segundo Crédito: Pixabay
O Twitter registrou lucro líquido de US$ 28,7 milhões no terceiro trimestre, inferior ao lucro de US$ 36,5 milhões de igual período de 2019. O lucro por ação diluído ficou em US$ 0,04, de US$ 0,05 anteriormente, ante previsão de US$ 0,06 dos analistas consultados pelo FactSet.
Após o balanço, a ação recuava 14,36% no after hours em Nova York às 17h38 (de Brasília).
A receita do Twitter ficou em US$ 936,2 milhões no trimestre mais recente, crescimento de 14% ante igual intervalo do ano passado.
A companhia acrescentou 1 milhão de usuários diários no terceiro trimestre ante o segundo, resultado bem abaixo da previsão dos analistas.
Na comparação anual, o Twitter ganhou 42 milhões de usuários diários.

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