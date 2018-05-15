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Mudança

Twitter muda algoritmo para deixar rede social 'mais saudável'

Rede social vai diminuir relevância de usuários que, apesar de não violarem termos de uso, prejudicam experiência de outros dentro da rede social

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 16:37
O Twitter está buscando novas formas de manter a rede social mais saudável para seus usuários. A empresa anunciou nesta terça-feira (15) que começou a usar novos algoritmos para detectar perfis que, apesar de não violarem as regras e diretrizes da plataforma, interferem no bem estar dos outros usuários. A partir de agora, perfis com características suspeitas - como ter múltiplas contas do Twitter, não ter confirmado o endereço de e-mail e ter mencionado muitas pessoas que não o seguem - aparecerão menos nas buscas da rede social.
Com a novidade, o Twitter quer evitar, por exemplo, que um usuário pesquise na rede social publicações sobre determinado jogo de futebol da Copa do Mundo, mas se depare com um tuíte sobre a venda de um brinquedo. Isso acontece atualmente porque usuários usam palavras-chave ou
hashtags
sobre o assunto mais comentado do momento, mesmo quando sua publicação não tem relação com assunto. Assim, o tuíte fora do padrão dribla o algoritmo da empresa e aparece entre os resultados das principais pesquisas, mesmo que destoando das outras publicações.
É importante dizer que nós não estamos olhando para o conteúdo nem estamos removendo nada do Twitter. Nós só estamos fazendo uma expansão do que estávamos fazendo antes: criar ferramentas para decidir como os tuítes devem ser organizados e apresentados, disse Del Harvey, vice-presidente de confiança e segurança da empresa, em entrevista por telefone ao Estado. Até então, os algoritmos da empresa identificavam apenas usuários que desrespeitavam as regras da plataforma como prática de bullying e notícias falsas.
ABUSO
Para entender os desvios, a equipe do Twitter avaliou casos de abusos reportados à empresa e descobriu que a maioria das reclamações estavam relacionados a contas específicas e com características semelhantes, que representam menos de 1% dos perfis da rede social.
Nossas pesquisas mostram que, quando a nova abordagem é aplicada, as denúncias de mau uso da busca caem 4%. Quando analisamos as reclamações de mau uso das conversas, os registros caem 8%, disse a executiva.
David Gasca, diretor de produto para saúde do Twitter, explica que a empresa se baseia em três principais diretrizes na hora de identificar se um perfil tem ou não uma relação saudável na plataforma.
A primeira delas é se o usuário está cumprindo as regras estabelecidas pela rede social. Nesse caso, se um usuário viola as políticas, o perfil é removido do Twitter. Já a segunda opção é baseada nas denúncias dos usuários, quando estes acreditam que não tiveram uma boa experiência com outros perfis.
Nossa rede social é global e, por isso, é difícil avaliar porque os usuários são muito diferentes entre si e é claro que é possível ter divergências por conta disso, disse Gasca. O que fazemos é usar diferentes ferramentas para que nossos usuários consigam complementar e customizar sua própria experiência.
Esse, no entanto, não deve ser o único esforço do Twitter para que os usuários continuem se sentindo bem na rede social. Uma plataforma livre de trolls e robôs é uma das metas da companhia. Continuamos trabalhando em outras iniciativas de segurança e temos certeza que nós estamos melhorando a aplicação de nossas regras, conclui Harvey.

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