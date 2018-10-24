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Jornal afirma

Turquia compartilhou informações sobre morte de jornalista CIA

De acordo com o Sabah, o Serviço de Inteligência Turco (MIT) exibiu a Gina Haspel alguns vídeos e gravações de áudio vinculados ao assassinato de Jamal Khashoggi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 10:58

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 10:58

Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro para resolver um trâmite burocrático e não saiu mais Crédito: Reprodução
A Turquia compartilhou com a diretora da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos as informações obtidas no âmbito da investigação do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, de acordo com o jornal turco Sabah.
A publicação, ligada ao governo e uma das principais a revelar os "vazamentos" sobre a investigação desde o início do caso, afirmou que o Serviço de Inteligência Turco (MIT) "informou Gina Haspel sobre as provas vinculadas" ao assassinato do jornalista. Líder da CIA desde abril, ela chegou a Istambul na terça-feira.
> 'Assassinato político' de jornalista foi planejado, diz presidente turco
O jornal disse que o MIT exibiu à diretora da CIA alguns vídeos e gravações de áudio. Também compartilhou "os elementos obtidos durante a operação de busca no consulado geral e na residência do cônsul da Arábia Saudita em Istambul".
Jamal Khashoggi, de 59 anos, colunista respeitado e colaborador do jornal The Washington Post, foi assassinado no dia 2 de outubro no consulado saudita em Istambul. Ele foi ao prédio para resolver um trâmite burocrático e não saiu mais.
Desde o desaparecimento do jornalista, os jornais turcos, incluindo o Sabah, afirmavam que os investigadores tinham gravações de vídeo e áudio que provavam que Khashoggi havia sido torturado, assassinado e esquartejado.
> Suspeito é visto no consulado saudita com roupas do jornalista morto
Ancara, no entanto, não reconheceu oficialmente a existência do material. O presidente Recep Tayyip Erdogan não mencionou esses elementos no discurso feito na terça-feira sobre o caso, no qual afirmou que o assassinato de Khashoggi foi um crime "premeditado".
De acordo com o Sabah, Gina Haspel, que foi espiã e fala turco, se reuniu com altos funcionários do governo de Ancara.
O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, exigiu toda a verdade sobre o "impactante assassinato" de Khashoggi, independente de quem for o autor. "O único interesse europeu é revelar todos os detalhes deste caso, seja quem for o autor", afirmou no Parlamento Europeu em Estrasburgo.
FÓRUM EM RIAD
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, deve falar nesta quarta em um fórum sobre investimentos realizado em Riad, seu primeiro discurso desde o início da crise causada pelo assassinato de Khashoggi.
> Trump defende Arábia Saudita de acusações sobre jornalista desaparecida 
Bin Salman fez uma breve aparição na véspera, no primeiro dia de conferências do fórum Future Investment Initiative (FII). Para esta quarta, estão programados os discursos dos principais oradores.
A conferência econômica de Riad foi boicotada por muitos políticos, empresários e diretores de grandes instituições ocidentais como manifestação da indignação provocada pelo caso Khashoggi, que abalou a imagem do príncipe. 

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