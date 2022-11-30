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Durante tempestade

Turista morre arrastada por onda gigante enquanto tirava selfie na Itália

Ines Gomila, 36, e seu marido Sebastian Queiroz, 52, foi atingida por uma onda gigante enquanto tentava tirar uma selfie durante uma tempestade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2022 às 12:21

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 12:21

Ines Gomila, 36, e seu marido Sebastian Queiroz, 52
Ines Gomila, 36, e seu marido Sebastian Queiroz, 52. Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma turista morreu depois de ser arrastada para o mar enquanto tirava uma selfie durante uma tempestade na Costa Amalfitana, na Itália. Ines Gomila, 36, e seu marido Sebastian Queiroz, 52, foram atingidos por uma onda enorme e jogados no mar em uma localidade na região de Furore.
Sebastian conseguiu se agarrar a algumas rochas e sobreviveu, mas Ines infelizmente se afogou. O casal, da Argentina, estava de férias na Itália e hospedado na cidade vizinha de Positano. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (23).
Segundo a imprensa argentina, eles haviam descido em uma das enseadas do fiorde Furore e, no momento que Ines tentava tirar uma selfie deles, uma onda os atingiu.
Banhistas que viram o que aconteceu tentaram jogar uma corda para salvá-los. Sebastian conseguiu se segurar em algumas rochas e foi resgatado, mas Ines foi encontrada já sem vida horas depois pela guarda costeira de Amalfi.
Sebastian foi levado ao Hospital Castiglione di Ravello para uma avaliação médica.
"A tempestade foi ontem, hoje não há tempestade. Tinha sol, o mar estava agitado, mas não esperávamos que uma onda desse tamanho fosse surgir de repente. Em dois segundos desaparecemos na água", contou Queiroz ao jornal argentino La Voz.
Em comunicado, autoridades locais disseram que a área foi fortemente afetada. "Em Minori, o mar engoliu o píer, levantando as barras de ferro e arrastando uma grande quantidade de toras e detritos de todos os tipos para a praia e o calçadão. O prefeito ordenou o fechamento do calçadão e isolou toda a área."
Ines adorava viajar e o casal, que morava em Córdoba, no centro da Argentina, era grande fã da Itália e já havia visitado o país anteriormente.

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