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Irã

Tumulto no funeral de Suleimani em Kerman deixa ao menos 32 mortos

A informação foi dada por Pirhossein Koulivand, chefe da equipe médica de emergência do Irã, em depoimento dado a TV estatal. O tumulto ocorreu enquanto a procissão estava em andamento

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 11:20
Milhares de iranianos participam do cortejo fúnebre do general Qasem Soleimani Crédito: ERFAN KOUCHARI /ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Ao menos 32 pessoas morreram e 190 ficaram feridas nesta terça-feira (7_, durante tumulto no funeral do general iraniano Qassim Suleimani em Kerman (Irã), sua cidade natal, onde será enterrado após quatro dias de homenagens.
A informação foi dada por Pirhossein Koulivand, chefe da equipe médica de emergência do Irã, em depoimento dado a TV estatal. O tumulto ocorreu enquanto a procissão estava em andamento. O funeral do militar foi adiado. Imagens do tumulto circulam nas redes sociais.
Na segunda-feira, 6, uma multidão se reuniu na Universidade de Teerã, onde o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, dedicou orações ao militar considerado herói iraniano, morto em ação dos Estados Unidos no Iraque.

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De acordo com a TV estatal do país, a multidão foi formada por milhões de iranianos, que se alternavam entre explosões de tristeza e de fúria, com gritos como "Morte à América!" e "Morte a Israel!". Dentre a multidão, também estava presente o chefe do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh.
Ao longo da caminhada, foram queimadas bandeiras dos EUA e de Israel, enquanto homens e mulheres pediam vingança pela morte de Suleimani. (Com agências internacionais).

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