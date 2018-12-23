Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tsunami deixa ao menos 222 mortos e mais de 800 feridos na Indonésia
Estreito de Sunda

Tsunami deixa ao menos 222 mortos e mais de 800 feridos na Indonésia

Mais de 800 pessoas ficaram feridas pela onda gigantesca que chegou ao continente às 21h27 de sábado

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 13:32
Um tsunami que ocorreu após a erupção de um vulcão matou ao menos 222 pessoas em torno do Estreito de Sunda, na Indonésia, durante um movimentado fim de semana, jogando água para cima da costa e varrendo hotéis, centenas de casas e a plateia de uma apresentação musical na praia.
Mais de 800 pessoas ficaram feridas pela onda gigantesca que chegou ao continente às 21h27 de sábado pelo horário local (12h27 pelo horário de Brasília), de acordo com a Agência de Controle de Desastres. Ao menos outras 30 estava desaparecidas, mas, como algumas áreas da região ainda não foram alcançadas, a contagem de mortes pode continuar aumentando.
Cientistas da agência de Geofísica e Meteorologia da Indonésia disseram que o tsunami pode ter sido causado por deslizamentos de terra submarinos ou acima do nível d'água sobre a encosta do vulcão Anak Krakatau após a sua erupção.
Imagens dramáticas publicadas em redes sociais mostram o momento durante a apresentação de uma banda pop indonésia chamada Seventeen sob uma tenda em uma praia popular para funcionários de uma companhia estatal de energia elétrica quando o palco é subitamente arremessado, junto com os membros do grupo e os seus equipamentos, para cima da plateia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados