Trump vai à Flórida para encontro com vítimas de massacre

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá à Flórida, nesta sexta-feira (16) para se reunir com familiares de vítimas e de sobreviventes do massacre registrado em um colégio, que deixou 17 mortos e 14 feridos.

"Sairei em breve para a Flórida hoje (16) para me encontrar com algumas das pessoas mais corajosas do planeta, pessoas cujas vidas foram totalmente destroçadas", disse o presidente em uma mensagem publicada no Twitter.

Na quinta-feira (15), o presidente fez um pronunciamento à nação para se referir ao massacre, antecipando que tinha "planos" de visitar a localidade de Parkland, onde fica a escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, palco da tragédia.

Nesse polêmico pronunciamento, Trump prometeu esforços de seu governo para abordar a "difícil questão" da saúde mental, mas em nenhum momento fez referência à legislação que permite o acesso generalizado às armas de fogo.