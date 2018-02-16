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Trump vai à Flórida para encontro com vítimas de massacre

Na quinta-feira (15), o presidente fez um pronunciamento à nação para se referir ao massacre, antecipando que tinha 'planos' de visitar a localidade de Parkland
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 18:39

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 18:39

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá à Flórida, nesta sexta-feira (16) para se reunir com familiares de vítimas e de sobreviventes do massacre registrado em um colégio, que deixou 17 mortos e 14 feridos.
"Sairei em breve para a Flórida hoje (16) para me encontrar com algumas das pessoas mais corajosas do planeta, pessoas cujas vidas foram totalmente destroçadas", disse o presidente em uma mensagem publicada no Twitter.
Na quinta-feira (15), o presidente fez um pronunciamento à nação para se referir ao massacre, antecipando que tinha "planos" de visitar a localidade de Parkland, onde fica a escola de Ensino Médio Marjory Stoneman Douglas, palco da tragédia.
Nesse polêmico pronunciamento, Trump prometeu esforços de seu governo para abordar a "difícil questão" da saúde mental, mas em nenhum momento fez referência à legislação que permite o acesso generalizado às armas de fogo.
Trump costuma passar os fins de semana em um resort de sua propriedade em Palm Beach, a cerca de 70 quilômetros da localidade de Parkland.

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