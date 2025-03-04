Trump suspende ajuda militar dos EUA para a Ucrânia: o que sabe até agora

Trump durante encontro com Zelensky na sexta-feira passada (28/02), quando os dois se desentenderam publicamente Crédito: EPA

"O Presidente deixou claro que está focado na paz. Precisamos que nossos parceiros também estejam comprometidos com esse objetivo. Estamos pausando e revisando nossa ajuda para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução", afirmou uma fonte da Casa Branca à CBS, parceira da BBC nos EUA.

Segundo o portal Bloomberg, o primeiro a noticiar a suspensão, todo equipamento militar dos EUA que não esteja na Ucrânia ficaria inacessível, como armas em trânsito e armazenadas em depósitos na Polônia.

Mais cedo, Trump criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por dizer que o fim da guerra com a Rússia está "muito, muito distante".

"O que eles estão pensando?", indagou Trump na rede Truth Social.

Na ocasião, Zelensky rebateu o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em sua afirmação de que o "caminho para a paz" passava pela diplomacia.

O ucraniano apontou que o líder russo Vladimir Putin já havia quebrado acordos antes — ao que JD Vance respondeu que Zelensky estava sendo "desrespeitoso".

Zelensky disse que, embora os EUA estivessem protegidos da Rússia por um oceano, eles sentiriam os impactos da guerra "no futuro".

O presidente dos EUA rebateu dizendo a Zelensky que não deveria dizer aos americanos como se sentir, pois ele "não estava em posição de apontar isso"

Trump então ameaçou: "Ou vocês fazem um acordo, ou estamos fora"