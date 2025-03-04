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Trump suspende ajuda militar dos EUA para a Ucrânia: o que sabe até agora

Governo americano considera que auxílio para a Ucrânia não estava contribuindo para solução pacífica, diz fonte da Casa Branca.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 mar 2025 às 22:43

Publicado em 03 de Março de 2025 às 22:43

Imagem BBC Brasil
Trump durante encontro com Zelensky na sexta-feira passada (28/02), quando os dois se desentenderam publicamente Crédito: EPA
A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (03/03) que os Estados Unidos vão pausar a ajuda militar à Ucrânia, que há três anos está em guerra após invasão da Rússia.
"O Presidente deixou claro que está focado na paz. Precisamos que nossos parceiros também estejam comprometidos com esse objetivo. Estamos pausando e revisando nossa ajuda para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução", afirmou uma fonte da Casa Branca à CBS, parceira da BBC nos EUA.
Segundo o portal Bloomberg, o primeiro a noticiar a suspensão, todo equipamento militar dos EUA que não esteja na Ucrânia ficaria inacessível, como armas em trânsito e armazenadas em depósitos na Polônia.
Mais cedo, Trump criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por dizer que o fim da guerra com a Rússia está "muito, muito distante".
"O que eles estão pensando?", indagou Trump na rede Truth Social.
Em encontro na última sexta-feira (28/2) para assinar um acordo relativo a minerais ucranianos, Trump e Zelensky bateram boca. O americano acusou o ucraniano de estar "jogando com a Terceira Guerra Mundial".
Na ocasião, Zelensky rebateu o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em sua afirmação de que o "caminho para a paz" passava pela diplomacia.
O ucraniano apontou que o líder russo Vladimir Putin já havia quebrado acordos antes — ao que JD Vance respondeu que Zelensky estava sendo "desrespeitoso".
Zelensky disse que, embora os EUA estivessem protegidos da Rússia por um oceano, eles sentiriam os impactos da guerra "no futuro".
O presidente dos EUA rebateu dizendo a Zelensky que não deveria dizer aos americanos como se sentir, pois ele "não estava em posição de apontar isso"
Trump então ameaçou: "Ou vocês fazem um acordo, ou estamos fora"
Zelensky foi depois orientado a deixar a Casa Branca, e uma entrevista coletiva que havia sido planejada foi cancelada — assim como o acordo dos minerais.

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