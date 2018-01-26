Trump sinaliza cidadania a imigrantes em troca de muro na fronteira

Trump Crédito: Reprodução

A Casa Branca informou nesta quinta-feira que a reforma migratória do presidente americano Donald Trump pretende propor um caminho para ceder cidadania a 1,8 milhão de "dreamers"  jovens imigrantes que chegaram ao país ilegalmente com os pais quando eram crianças. Em contrapartida, a proposta inclui US$ 25 bilhões para a construção de um muro na fronteira com o México e uma quantia não especificada para implementar medidas migratórias adicionais. O plano provavelmente receberá reações mistas no Congresso.

A prévia da reforma foi apresentada por um assessor próximo de Trump, sob condição de anonimato, em uma teleconferência com republicanos antes de negociações com democratas no Congresso.

Além disso, segundo o plano do presidente, residentes americanos apenas poderão patrocinar vistos para cônjuges e filhos, ao invés de reivindicar o documento para outros membros da família. A proposta pretende ainda acabar com o programa de concessão de visto por loteria, criado para ampliar a diversidade no país. Cerca de 50 mil pessoas obtêm os chamados green cards por ano.

Os dreamers têm sido protegidos da deportação e ganharam o direito trabalhar legalmente no país sob o Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals, ou Ação Deferida para Chegadas na Infância), legado do ex-presidente Obama que atualmente cobre cerca de 690 mil jovens. No ano passado, Trump anunciou o fim do Daca, mas deu ao Congresso até março para elaborar uma solução legislativa para o destino desses jovens. A proposta representa um revés para o presidente, que prometeu acabar com o programa de Obama.

Na quarta-feira, o presidente americano disse pela primeira vez que estava aberto a possivelmente ceder a cidadania a jovens imigrantes no futuro, em até 12 anos. Até então, ele descartava isso.

 Faremos paulatinamente. Vai acontecer, em algum momento no futuro, num período de dez a 12 anos  afirmou Trump.

A situação destes imigrantes se tornou o centro de uma luta política que literalmente paralisou o país, já que senadores democratas decidiram não aprovar uma nova proposta de orçamento federal que não contemplasse uma medida para resolver a questão dos dreamers.