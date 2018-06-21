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Trump retoma discurso anti-imigração após ordem sobre prisão de famílias

Presidente exige mudanças em leis migratórias no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 16:55

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 16:55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano, Donald Trump, retomou o duro discurso anti-imigração com exigências de mudanças nas leis, apenas um dia após recuar de sua postura rígida contra a separação de famílias na fronteira, cedendo à pressão política.
No Twitter, o presidente fez demandas  mudar leis, construir um muro, não contratar juízes de imigração  enquanto seu governo enfrenta dificuldades para implementar sua ordem executiva anunciada ontem. A pressão política de intensificou nos últimos dias com a disseminação de imagens e registros de crianças chorando na ausência dos pais, em centros de detenção do governo.
"Não deveríamos estar contratando juízes aos milhares, como nossas ridículas leis de imigração exige. Deveríamos mudar nossas leis, construir o muro, contratar agentes de fronteira e alfândega e não deixar pessoas entrarem em nosso país com base na frase legal que receberam ordem para dizer como senha", escreveu Trump. "Os democratas querem abrir fronteiras, onde qualquer um pode entrar em nosso país e ficar. É o sonho de Nancy Pelosi (líder democrata na Câmara). Não vai acontecer!
Apesar da nova ordem executiva, a gestão Trump enfrenta desafios para reunir as mais de 2.300 crianças separadas de suas famílias. A nova política pode se deparar com obstáculos legais se o governo prender as famílias, unidas, por mais de 20 dias  o limite legal sob as leis atuais.
Em um comício em Dultuh, Minnesotta, na quarta-feira, Trump disse sobre outros países:
 Eles não estão enviando os melhores. Eles estão enviando os piores. É isso que estão fazendo.
Em meio à toda pressão política, a primeira-dama, Melania Trump, visitou um centro de detenção na fronteira do Texas com o México que abriga crianças desacompanhadas em uma missão de controle de danos para o marido. A pressão de Melania e da filha do presidente, Ivanka, foi fator importante para Trump revisar a política na divisa.
 Ivanka se sente muito forte, minha mulher se sente muito forte, eu me sinto muito forte sobre isso. Acho que qualquer um com um coração se sentiria forte sobre isso. Não gostamos de ver famílias separadas  disse Trump.
Legisladores na Câmara votarão nesta quinta-feira duas propostas de lei migratória, mesmo que a ordem executiva alivie parte da pressão.

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