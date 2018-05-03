Trump reembolsou advogado por pagamento à atriz pornô

Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reembolsou os US$ 130 mil que seu advogado Michael Cohen pagou à estrela pornô Stormy Daniels por seu silêncio sobre um relacionamento com o magnata, admitiu na noite de quarta-feira o advogado e ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani.

Em entrevista à Fox News, Giuliani destacou que o pagamento não violou as regras que orientam o financiamento de campanha, porque "não envolveu dinheiro de campanha".

 Este dinheiro pago pelo advogado (...) o presidente reembolsou ao longo de vários meses  disse Giuliani, que recentemente se uniu à equipe de advogados de Trump.  Foi perfeitamente legal.

Cohen entregou à Stormy Daniels US$ 130 mil pouco antes da eleição presidencial de 2016, em troca de seu silêncio sobre uma relação que teria mantido há alguns anos com o atual presidente. Alguns meios de comunicação chegaram a sugerir que Cohen poderia ter violado as leis de financiamento de campanha porque seu pagamento representava uma contribuição com o objetivo de evitar informações prejudiciais na imprensa.

Em uma entrevista ao "Wall Street Journal", Giuliani declarou que Trump "provavelmente não estava a par" do pagamento quando ele foi realizado por Cohen, devido à preocupação do advogado de "resolver o caso de uma maneira discreta".

US$ 35 MIL POR MÊS

Em comentários ao jornal "The New York Times" pouco depois da entrevista na TV, Giuliani afirmou que havia conversado com Trump antes e depois de aparecer na Fox e que tanto o presidente como os outros advogados sabiam o que ele diria no programa da Fox News. Giuliani afirmou ao jornal que está em posse de documentos que demonstram que Trump reembolsou o advogado, o que, disse, "elimina a possibilidade de violaçãodo financiamento de campanha".

 Algum tempo depois do fim de campanha, organizaram um reembolso, US$ 35 mil por mês, procedentes da conta pessoal de sua família  disse Giuliani ao "NYT".

O ex-prefeito explicou que Trump pagou a Cohen entre US$ 460 mil e US$ 470 mil dólares com este método, para reembolsar a quantia paga à atriz pornô, além dos "gastos adicionais".

Trump inicialmente negou ter conhecimento do pagamento a Daniels, mas na semana passada admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade com a mulher em seu nome.

"Havíamos advertido meses atrás que seria demonstrado que o povo americano foi enganado sobre o pagamento dos US$ 130 mil dólares e sobre o que Trump sabia", reagiu no Twitter o advogado da atriz, Michael Avenatti. "Todo americano, não importa quais as suas opiniões políticas, deveria sentir-se escandalizado", completou.

ANULAÇÃO DE ACORDO

A atriz, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, busca que a Justiça anule o acordo de confidencialidade firmado com Cohen para manter em sigilo a relação com o magnata republicano. Daniels assegura ter tido uma relação com Trump em 2006 e 2007, quando ele já estava casado com Melania e o filho dos dois era um bebê.

No fim de março, a atriz revelou detalhes de sua suposta relação com Trump em uma entrevista à CNN, e disse que, em 2011, quando tentava vender sua história à revista Touch, foi ameaçada por um desconhecido em um estacionamento em Las Vegas.

Daniels apresentou uma ação contra Trump na segunda-feira por difamação, depois que ele negou que ela teria sido ameaçada por um homem que o representava em 2011.

Cohen também enfrenta problemas legais. O FBI realizou uma operação em sua residência e em seu escritório no início de abril. Os agentes confiscaram documentos e outros materiais relacionados com uma investigação criminal. As autoridades não divulgaram detalhes sobre o suposto envolvimento do advogado.