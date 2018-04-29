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Histórico

Trump recepciona um líder africano pela primeira vez

Questões de segurança e econômicas estão entre os principais assuntos da agenda da reunião bilateral

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 18:15
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Gage Skidmore/Flickr
Depois de mais de um ano no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela primeira vez vai hospedar um presidente africano na Casa Branca. A reunião com o presidente nigeriano Muhammadu Buhari nesta segunda-feira ocorre depois de um início desconfortável na relação do governo Trump com o segundo continente mais populoso do mundo.
Questões de segurança e econômicas estão entre os principais assuntos da agenda da reunião bilateral. A Nigéria, o país mais populoso da África, com quase 200 milhões pessoas, é a maior economia do continente e a principal exportadora de petróleo bruto. Buhari foi um dos dois primeiros líderes africanos que Trump convocou depois que assumiu o poder, juntamente com o presidente da África do Sul.
A Nigéria é também uma das nações mais problemáticas da África quando se trata de extremismo. O grupo extremista Boko Haram lançou uma insurgência violenta nove anos atrás, com o objetivo de criar um estado islâmico, e dezenas de milhares de pessoas foram mortas. O Boko Haram agora está ativo nos vizinhos Camarões, Níger e Chade.

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