Trump reage à rejeição da Justiça sobre prender famílias migrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente americano, Donald Trump, reagiu com irritação à decisão da Justiça de negar ao governo a permissão para prender famílias de migrantes unidas  menores e seus responsáveis  por mais de 20 dias. A estratégia foi anunciada pelo chefe de Estado como a única maneira de evitar a separação das famílias após duras críticas internas e externas contra a prática dos agentes de fronteira.

 Tenho uma solução: diga às pessoas que não venham para nosso país ilegalmente. Essa é a solução  disse Trump à imprensa na Casa Branca, um dia depois de uma juíza federal negar o pedido do governo para contornar um acordo judicial que impede a detenção de crianças por mais de 20 dias.  Venham legalmente. Temos leis. Temos fronteiras. Não venham ilegalmente, não é uma coisa boa.

Na noite de segunda-feira, a juíza Dolly M. Gee, do Tribunal Federal Distrital de Los Angeles rejeitou o pedido do Departamento de Justiça para permitir a detenção mais prolongada de crianças, junto aos seus responsáveis enquanto estes aguardam o desenrolar de processos judiciais por terem cruzado a fronteira legalmente. O órgão do governo tinha intenção de corrigir o Acordo Flores, de 1997, que limita a presença de menores em instalações carcerárias a 20 dias.

O governo Trump enfrenta dificuldades para unir as famílias de imirgrantes que foram separadas por agentes de fronteira na divisa entre México e Estados Unidos, após um outro juiz, de San Diego, ordenar a reunião. O magistrado deu o prazo até esta terça-feira para que o governo cumprisse a ordem.

Com a determinação judicial, autoridades federais estavam preparando na segunda-feira para desfazer o programa de separação da gestão Trump, com a previsão de reunir apenas 54 menores e suas famílias. A operação envolve transportar crianças por vários quilômetros para locais não revelados ao redor do país.