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Lealdade questionada

Trump questionou candidato a diretor do FBI sobre voto em 2016

Presidente teria dito abertamente que buscava chefe da polícia federal 'leal', segundo imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:35

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:35

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos EUA, Donald Trump, perguntou a um candidato a diretor temporário do FBI em quem ele tinha votado nas eleições de 2016, que o levaram à Casa Branca. A informação foi revelada ao "The Washington Post" por uma fonte anônima com conhecimento sobre a conversa entre Trump e Andrew G. McCabe, vice-diretor da polícia federal americana. O presidente teria dito abertamente que o sucessor do ex-diretor James Comey, demitido em maio, deveria ser "leal" ao governo.
Na semana em que Comey foi demitido, McCabe e Trump teriam se encontrado diversas vezes. E, ao ser perguntado sobre as eleições do ano anterior, a autoridade do FBI disse que não tinha votado.
O questionamento sobre a eleição é incomum pelo seu tom político numa entrevista para um cargo de peso no Departamento de Justiça. Os funcionários do FBI e de outros órgãos relacionados devem ser independentes de disputas de governo e opiniões políticas.
Trump se vê sob forte pressão por conta de um escândalo no seu primeiro ano de governo. Agências de Inteligência dos EUA concluíram em janeiro do ano passado que a Rússia interferiu na eleição americana, tentando ajudar Trump a derrotar a candidata democrata, Hillary Clinton. Os russos hackearam e divulgaram e-mails prejudiciais a Hillary e disseminaram propaganda nas mídias sociais para desacreditá-la.
A investigação rodeia o primeiro ano de Trump no poder, e ampliou o racha entre republicanos e democratas. Robert Mueller, ex-diretor do FBI, lidera o inquérito que investiga se houve conluio entre o Kremlin e a campanha do atual presidente.
Trump demitiu Comey em maio por conta da maneira como lidou anteriormente com a investigação sobre o uso de um servidor privado de email de Hillary durante seu mandato como secretária de Estado. Investigadores tentam determinar se a demissão pode ser interpretada como obstrução de justiça pelo republicano. O ex-diretor prestou depoimento no inquérito sobre o caso russo recentemente.

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