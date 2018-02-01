Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump quebra tradição de Bush e Obama no Super Bowl
Washington

Trump quebra tradição de Bush e Obama no Super Bowl

A encarregada de transmitir o evento é a 'NBC', um dos veículos incluídos no grupo Trump considera como 'fake news'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 20:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 20:00

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não será entrevistado antes do Super Bowl, a grande final do campeonato da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL, na sigla em inglês), rompendo com uma tradição mantida por seus antecessores George W. Bush e Barack Obama, informaram nesta quinta-feira (1º) veículos de imprensa locais.
Ele não fará uma entrevista no Super Bowl, disse um funcionário da Casa Branca à emissora de televisão CNN. A tradição começou com o republicano Bush e prosseguiu depois com seu sucessor, o democrata Barack Obama, que consolidou o costume nos dois mandatos em que esteve à frente do governo.
Depois que Obama deixou a presidência, o próprio Trump aceitou ser entrevistado no ano passado pela emissora conservadora Fox, a responsável pelos direitos de transmissão da final da NFL naquele ano e um dos poucos meios de comunicação respeitados pelo magnata após sua chegada à Casa Branca.
Agora, a encarregada de transmitir o acontecimento esportivo é a NBC, um dos veículos incluídos no grupo de meios de comunicação que Trump considera como fake news (notícias falsas, em tradução livre). Segundo a imprensa americana, a própria NBC confirmou que o presidente não se submeterá às perguntas de seus jornalistas, mas reconheceram que a oferta continua sobre a mesa.
Trump atacou em várias ocasiões a NFL e os jogadores de futebol americano depois que alguns destes se ajoelharam durante a execução do hino nacional em protesto contra a violência policial sobre a população negra.
O presidente chegou a pedir à NFL que proibisse os jogadores de se ajoelharem no gramado durante o hino nacional. A NFL tem todo tipo de regras e regulamentos. Sua única saída é estabelecer por norma que não é permitido ajoelhar durante o hino nacional, disse o magnata através do Twitter.
No próximo domingo, será disputado em Minneapolis (Minnesota) a edição de número 52 do Super Bowl, que se transformou em um evento de atenção mundial, no qual New England Patriots e Philadelphia Eagles se enfrentarão na disputa pelo título da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados