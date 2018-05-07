Trump promete anunciar logo decisão sobre o acordo nuclear iraniano

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Patrick Semansky

O presidente americano, Donald Trump, anunciará sua decisão sobre o destino do acordo nuclear com o Irã nesta terça-feira (8), segundo informou pelo Twitter.

"Eu vou anunciar minha decisão sobre o Acordo com o Irã amanhã, na Casa Branca, às 2h da tarde (15h de Brasília)", anunciou o presidente.

Trump tem até 12 de maio para certificar que o Irã está em conformidade com o acordo que visa a conter seu programa nuclear ou para abrir o caminho à retomada de sanções econômicas americanas contra o país. O presidente americano já deu indícios de que deixará o pacto, a menos que ele seja modificado, mas está sob forte pressão das nações europeias para manter o acordo.

França, Reino Unido e Alemanha afirmaram que vão permanecer comprometidos com o acordo nuclear com o Irã, independentemente da decisão de Trump, indicou nesta segunda-feira (7) o ministro francês de Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Além de EUA e Irã, assinaram o pacto os três países europeus, Rússia e China, em julho de 2015.

"Estamos determinados a salvar o acordo porque esse pacto protege contra a proliferação nuclear e é a maneira certa de impedir que o Irã desenvolva armas nucleares", indicou o ministro à imprensa em Berlim.

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, voltou a dizer nesta segunda-feira que os Estados Unidos irão se arrepender se decidirem se retirar do acordo nuclear, e que o país resistirá ferozmente à pressão americana para que limite sua influência no Oriente Médio.

"Se eles quiserem ter certeza de que não estamos atrás de uma bomba nuclear, dissemos repetidamente que não estamos e não estaremos", disse Rouhani, que orquestrou o acordo nuclear para amenizar o isolamento iraniano, em um discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal. "Mas se eles quiserem enfraquecer o Irã e limitar sua influência, seja na região ou globalmente, o Irã resistirá ferozmente".

Ao mesmo tempo, Rouhani indicou que o Irã estaria disposto a não abandonar o acordo ainda que os Estados Unidos saiam, desde que a União Europeia garanta que o país se beneficiará do pacto.

"O que queremos é que o acordo seja preservado e garantido pelos não americanos", disse, em um encontro com funcionários na cidade de Mashhad, no Norte do país. Segundo ele, nesse caso, a "saída americana não representaria problemas".

O acordo em questão foi concluído em julho de 2015, em Viena, entre Teerã e o Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e Alemanha), durante a gestão do antecessor de Trump, Barack Obama. No documento, o Irã declara que não procura desenvolver bombas atômicas e concorda em frear seu programa nuclear para garantir que suas atividades não são militares. Em troca, a República Islâmica obteve a suspensão gradual e temporária das sanções internacionais impostas em razão desse programa.

Sem nenhum argumento forte o suficiente contra o acordo, Donald Trump tinha dado aos europeus até 12 de maio para encontrar um novo texto que pudesse remediar as lacunas terríveis do atual. Caso contrário, prometeu retirar os EUA do pacto.

Ainda que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à ONU, ateste que o governo iraniano está cumprindo a sua parte no acordo, o republicano critica o fato de o documento estar circunscrito ao programa nuclear do Irã, sem incluir um corte no equipamento bélico convencional, sobretudo mísseis. Além disso, o americano sustenta que, após o prazo que proíbe a construção de instalações nucleares por 15 anos, o Irã retomará tais projetos.

AMPLIAÇÃO DO ACORDO

Os europeus continuam comprometidos com o pacto e, no esforço de manter Washington filiada a ele, querem iniciar conversas sobre o programa de mísseis balísticos iraniano, suas atividades nucleares depois de 2025, quando cláusulas essenciais do acordo vencem, e seu papel nas guerra em curso na Síria e no Iêmen.

O governo do Irã vem rejeitando a redução de sua atuação na região, como exigido pelos EUA e seus aliados europeus. Teerã afirma que seu programa de mísseis é puramente defensivo e que suas ambições nucleares são de natureza exclusivamente civil.

Rouhani disse que a República Islâmica vem sem preparando para qualquer eventualidade, incluindo um acordo sem os EUA  que incluiria os signatários europeus, a China e a Rússia - ou nenhum acordo.