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Fórum Econômico Mundial

Trump pedirá em Davos um comércio livre, mas justo

EUA estão abertos para fazer negócios, dirá presidente, segundo fontes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 11:08

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 11:08

Trump Crédito: John Locher
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá nesta sexta-feira em seu discurso em Davos diante da elite econômica mundial um comércio livre, mas justo e recíproco, informou uma fonte de sua administração.
Trump defenderá mercados abertos e livres, mas em termos justos e recíprocos, explicou a fonte. Também explicará sua reforma fiscal para reduzir impostos e vai afirmar que os Estados Unidos estão abertos para fazer negócios.
 Os Estados Unidos não seguirão tolerando coisas como o roubo da propriedade intelectual, as transferências forçadas de tecnologia ou os subsídios industriais  completou a fonte.
O esperado discurso de Trump  às 11 horas (horário de Brasília)  encerrará nesta sexta-feira o Fórum Econômico Mundial de Davos, onde sua presença abalou o consenso pró-globalização que impera nesta reunião anual.

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