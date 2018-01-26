Trump pedirá em Davos um comércio livre, mas justo

Trump Crédito: John Locher

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá nesta sexta-feira em seu discurso em Davos diante da elite econômica mundial um comércio livre, mas justo e recíproco, informou uma fonte de sua administração.

Trump defenderá mercados abertos e livres, mas em termos justos e recíprocos, explicou a fonte. Também explicará sua reforma fiscal para reduzir impostos e vai afirmar que os Estados Unidos estão abertos para fazer negócios.

 Os Estados Unidos não seguirão tolerando coisas como o roubo da propriedade intelectual, as transferências forçadas de tecnologia ou os subsídios industriais  completou a fonte.