Trump pedirá em Davos um comércio livre, mas justo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá nesta sexta-feira em seu discurso em Davos diante da elite econômica mundial um comércio livre, mas justo e recíproco, informou uma fonte de sua administração.
Trump defenderá mercados abertos e livres, mas em termos justos e recíprocos, explicou a fonte. Também explicará sua reforma fiscal para reduzir impostos e vai afirmar que os Estados Unidos estão abertos para fazer negócios.
Os Estados Unidos não seguirão tolerando coisas como o roubo da propriedade intelectual, as transferências forçadas de tecnologia ou os subsídios industriais completou a fonte.
O esperado discurso de Trump às 11 horas (horário de Brasília) encerrará nesta sexta-feira o Fórum Econômico Mundial de Davos, onde sua presença abalou o consenso pró-globalização que impera nesta reunião anual.