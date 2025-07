Mundo

Trump ordena divulgação de informações sobre caso Epstein, fonte de pressão de seus próprios apoiadores

Apoiadores vêm pressionando governo Trump por mais informações sobre o caso Epstein, bilionário encontrado morto e acusado de tráfico sexual.

"Com base na quantidade absurda de publicidade dada a Jeffrey Epstein, solicitei à Procuradora-Geral Pam Bondi que produza todo e qualquer depoimento pertinente ao Grande Júri, sujeito à aprovação do Tribunal", disse Trump em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, nesta quinta-feira (17/07).>

A procuradora-geral Pam Bondi publicou minutos depois: "Estamos prontos para fazer com que amanhã o revele as transcrições do grande júri.">