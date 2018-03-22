O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Reprodução

O advogado George Ross, ex-vice-presidente executivo das Organizações Trump, passou 47 de seus 90 anos ao lado do presidente americano e é hoje uma das pessoas que mais conhecem o magnata. Em São Paulo para dar uma palestra sobre negociação a empresários dispostos a pagar R$ 8 mil pelo evento, ele defendeu o amigo, que considera imprevisível. A seguir, trechos de sua entrevista ao Estadão/Broadcast.

Como o sr. descreveria Trump?

Ele é um excelente negociador, faz o que for preciso para fechar um negócio. Consegue fazer com que as pessoas gostem dele, que se sintam confortáveis com ele, o que é a chave para uma boa negociação. Ele é totalmente imprevisível  e essa é a marca registrada de um bom negociador.

A troca frequente de integrantes do gabinete também é comum no mundo dos negócios?

É comum no mundo dos negócios dele. Donald tem a capacidade de delegar. Quando ele consegue alguém em quem confia e faz o que ele quer, ele lhe dá poder total.

O Trump do Salão Oval é o mesmo que apresentava O Aprendiz?

Não. Nem um pouco.

O que mudou?

A presidência. Acho que Trump nunca imaginou que ganharia a eleição. Agora, de repente, ele percebe a responsabilidade e as decisões que precisam ser tomadas. Em sua organização, ele podia fazer o que quisesse e não precisava se reportar a ninguém. É diferente agora. Mas ele é um patriota, ama os EUA.

Por que ele é criticado por outros chefes de Estado?

Porque eles são políticos. Ele não tem medo de ofender ninguém, não importa quem seja. Se ele não concorda com você, ele diz. A maioria dos políticos não faz isso. É o que acontece com a Otan. Os americanos vêm pagando por anos. Por que ninguém mais paga? Quando ele diz os EUA em primeiro lugar, é um sentimento. Por que temos de apoiar o mundo quando temos tanta coisa para fazer em casa?

Por que Trump impôs tarifas sobre aço e alumínio?

Haverá tarifas, mas não do jeito que ele está dizendo. Ele jogou um número alto para depois recuar. Em vez da tarifa de 25% sobre o aço, ele pode colocar 5%, por exemplo. Quem sabe? Quando você lança uma posição, você não vem direto com o que gostaria. É assim que se negocia.

O sr. acha que ele deveria mudar de estilo?