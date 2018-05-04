Trump muda discurso sobre pagamento a atriz pornô

Presidente Donald Trump Crédito: Twitter | @noticiasenzulia

A revelação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabia do acordo de confidencialidade firmado entre seu advogado Michael Cohen e a atriz pornô Stormy Daniels, para que ela ficasse em silêncio sobre uma suposta relação que os dois tiveram em 2006, pode causar uma reviravolta no caso. Com a mudança de estratégia, Trump procura se livrar da suspeita de que o pagamento a Daniels  nome artístico de Stephanie Clifford  tenha sido uma doação ilegal de campanha , o que em última instância poderia dar origem a um processo de impeachment contra ele.

Além de agora assumir ter tido conhecimento do acordo  o que antes negava  o presidente também disse que reembolsou Cohen pelos US$ 130 mil pagos a Daniels. A nova versão foi anunciada por Rudolph Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York e atual advogado do presidente, em entrevista na quarta-feira à noite à rede de TV Fox News, e confirmada na manhã de quinta-feira pelo próprio chefe de Estado em uma série de tuítes.

REEMBOLSO DE US$ 35 MIL POR MÊS

O que era para ser apenas mais um caso extraconjugal do presidente se transformou num problema político e, talvez, criminal para Trump. Como o pagamento feito por seu advogado em troca do silêncio da dançarina ocorreu em 2016  quando ela ameaçava contar os detalhes sórdidos do caso às vésperas da eleição  pode ser caracterizado como doação ilegal de campanha. Isso porque Trump disse anteriormente em entrevista que não sabia nada da transação e seu defensor, alvo de uma devassa do FBI, não declarou o valor nas contas eleitorais do republicano.

Antes, alguns jornais chegaram a sugerir que Cohen poderia ter violado as leis de financiamento de campanha porque seu pagamento representava uma contribuição com o objetivo de evitar o vazamento de informações prejudiciais ao então candidato. Na entrevista à Fox News, Giuliani procurou destacar, no entanto, que o acordo não violou as regras porque não envolveu dinheiro de campanha.

 Este dinheiro pago pelo advogado (...), o presidente reembolsou ao longo de vários meses  disse Giuliani, que recentemente se uniu à equipe jurídica de Trump.  Foi perfeitamente legal.

Trump, por sua vez, reiterou não se tratar de doação de campanha, afirmando que o pagamento foi parte de um contrato com o objetivo de interromper as acusações falsas e extorsivas de Daniels sobre o caso, que ele nega. O senhor Cohen, um advogado, recebeu um pagamento mensal, não da campanha e que nada a tinha a ver com a campanha, com o qual ele, que foi reembolsado, entrou em um contrato privado entre duas partes, um contrato de confidencialidade, escreveu no Twitter.

Esses acordos são muito comuns entre celebridades e pessoas de posses. O acordo foi usado para pôr fim às acusações falsas e extorsivas feitas por ela sobre um caso... apesar de [ela] já ter assinado uma carta detalhada admitindo que não houve caso nenhum. Antes de ser violado pela senhora Clifford e seu advogado, esse era um acordo privado.

Daniels assegura ter tido uma relação com Trump em 2006 e 2007, quando ele já estava casado com Melania e o filho dos dois era um bebê.

Havíamos advertido meses atrás que seria demonstrado que o povo americano foi enganado sobre o pagamento dos US$ 130 mil e sobre o que Trump sabia, reagiu no Twitter o advogado da atriz, Michael Avenatti. Todo americano, não importa quais as suas opiniões políticas, deveria sentir-se escandalizado.

Em entrevista ao New York Times, Giuliani afirmou que havia conversado com Trump antes e depois de aparecer na Fox e que tanto o presidente como os outros advogados sabiam o que ele diria no programa. Giuliani também disse ao jornal que está em posse de documentos que demonstram que Trump reembolsou o advogado, o que, disse, elimina a possibilidade de violação do financiamento de campanha.

 Algum tempo depois do fim de campanha, organizaram um reembolso, US$ 35 mil por mês, procedentes da conta pessoal de sua família  explicou.

Segundo ele, Trump pagou a Cohen entre US$ 460 mil e US$ 470 mil para reembolsar a quantia paga à atriz, além de gastos adicionais. Trump inicialmente negara ter conhecimento do pagamento, mas na semana passada admitiu que Cohen chegou a um acordo de confidencialidade em seu nome. Nesta quinta, a Casa Branca disse que o presidente soube apenas depois de o trato ter sido firmado. Para Paul Seamus Ryan, vice-presidente de política da Common Cause (organização de fiscalização do governo), as declarações de Giuliani põem Trump em risco legal por violações conscientes e intencionais da campanha. Segundo ele, a explicação não elimina a possibilidade de que o pagamento viole as leis de financiamento.

 Muitas contradições saindo da equipe de Trump  disse ao New York Times.