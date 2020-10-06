Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump melhora rapidamente, mas não está fora de perigo, diz boletim médico
Saúde

Trump melhora rapidamente, mas não está fora de perigo, diz boletim médico

Segundo diretora de Comunicação da Casa Branca, funcionários do governo têm pedido a Trump para desacelerar o ritmo, mas 'ele está trabalhando'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:57

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:57

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Diretora de Comunicação da Casa Branca, Alyssa Farah afirmou nesta terça-feira (6), à Fox News que o presidente Donald Trump melhora "de modo dramático" e "rápido", mas ainda "não está fora de perigo". Segundo o relato dela, funcionários do governo têm pedido a Trump para desacelerar o ritmo, mas "ele está trabalhando".
Farah disse que Trump já tem feito telefonemas e trabalha com graduados funcionários do governo. A assessora ainda respondeu a críticas pelo fato de que o presidente, ao voltar do hospital ontem, apareceu ao público sem máscara, mesmo estando com Covid-19. Segundo ela, em um momento como o atual é preciso que "o comandante em chefe expresse confiança para nossa população doméstica", bem como para "nossos aliados e adversários". Farah disse que Trump busca "projetar uma imagem de força".

Veja Também

Apoio a Biden atinge 57% dos eleitores dos EUA, aponta pesquisa da CNN

Em recuperação, Trump diz estar ansioso pelo próximo debate com Biden

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados