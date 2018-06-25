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EUA

Trump fala em deportar imigrantes ilegais sem processo judicial

'Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juiz ou processo judicial, levá-las de volta para onde vieram', disse.

Publicado em 24 de Junho de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2018 às 22:47
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que as pessoas que entram ilegalmente no país devem ser enviadas de volta para casa "imediatamente, sem nenhum processo judicial".
"Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam nosso país. Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juiz ou processo judicial, levá-las de volta para onde vieram. Nosso sistema é uma piada para uma boa política de imigração e lei e ordem. A maioria das crianças vem sem seus pais", escreveu Trump, em sua conta no Twitter.
A lei de imigração dos Estados Unidos fornece direitos a imigrantes presos na fronteira. Na maioria dos casos, eles podem ter uma audiência completa antes de serem deportados. Fonte: Associated Press.

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