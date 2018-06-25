Trump fala em deportar imigrantes ilegais sem processo judicial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que as pessoas que entram ilegalmente no país devem ser enviadas de volta para casa "imediatamente, sem nenhum processo judicial".

"Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam nosso país. Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juiz ou processo judicial, levá-las de volta para onde vieram. Nosso sistema é uma piada para uma boa política de imigração e lei e ordem. A maioria das crianças vem sem seus pais", escreveu Trump, em sua conta no Twitter.