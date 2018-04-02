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Fronteiras

Trump exige ação do México para impedir 'caravanas de pessoas' aos EUA

Presidente americano dispara contra governo mexicano por fazer pouco para controlar fronteira

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 12:02
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano Donald Trump deu continuidade a uma série de mensagens no Twitter sobre imigração nesta segunda-feira, cujo principal alvo das críticas foi o governo mexicano. O republicano exigiu que o México impeça a passagem de "caravanas de pessoas" em direção aos Estados Unidos. Além disso, o chefe de Estado pediu que o Congresso americano aprove a legislação sobre controle fronteiriço.
No domingo, Trump já havia disparado contra os mexicanos, afirmando que a divisa entre os dois países está se tornando mais perigosa e acusando o país vizinho de fazer muito pouco ou nada para impedir o fluxo de pessoas.
"O México tem o poder absoluto para não deixar essas grandes 'caravanas' de pessoas entrarem no país. Eles devem impedí-los em sua fronteira do Norte, o que podem fazer porque suas leis de fronteira funcionam, e não permitir que passem para nosso país, que não tem leis de fronteira efetivas", escreveu Trump nesta segunda-feira. "O Congresso deve aprovar imediatamente a Legislação, usar a Opção Nuclear se necessário, para parar o fluxo gigante de Drogas e Pessoas. Agentes de Patrulha da Fronteira (e a ICE  agência de imigração) são ÓTIMOS, mas as fracas leis democratas não permitem que eles façam seus trabalhos. Aja agora, Congresso, nosso país está sendo roubado!".
Trump, que no domingo já havia negado qualquer acordo sobre o Daca, voltou a criticar o programa criado por Barack Obama que beneficia imigrantes jovens, conhecidos como dreamers (sonhadores), que chegaram aos EUA ainda crianças.
"O Daca está morto porque os democratas não se importam ou agem, e agora todos querem entrar no carro alegórico do Daca... Não funciona mais. É preciso construir um Muro e proteger nossas fronteiras com legislação de fronteira adequada. Os democratas querem "Sem fronteiras", consequentemente drogas e crimes".
O Daca  Ação Diferida para os Chegados na Infância  foi aprovado em 2012 pelo ex-presidente para proteger da deportação filhos de imigrantes sem documentos trazidos para os EUA.

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