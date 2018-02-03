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Trump endurece posição em relação à política nuclear da Rússia

A atualização da abordagem da política nuclear norte-americana não inclui nenhuma menção ao crescimento das armas estratégicas nucleares do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 15:03

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 15:03

As mudanças constam de um relatório de 74 páginas que também menciona a Coreia do como uma "clara e grave ameaça" aos EUA e seus aliados. Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (02) que irá manter boa parte da política da gestão anterior em relação às armas nucleares, mas que adotará uma abordagem mais agressiva em relação à relação com a Rússia neste tema. Segundo a Casa Branca, Moscou precisa ser convencida de que irá enfrentar "custos inaceitavelmente altos" caso ameace um ataque nuclear na Europa.
A atualização da abordagem da política nuclear norte-americana não inclui nenhuma menção ao crescimento das armas estratégicas nucleares do país - uma posição que contradiz declarações anteriores dadas por Trump. Em seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido na última terça-feira, Trump não fez menções a uma expansão do poderio nuclear do país, mas afirmou que seu arsenal precisa deter atos de agressão.
As mudanças constam de um relatório de 74 páginas que também menciona a Coreia do como uma "clara e grave ameaça" aos EUA e seus aliados. O documento diz também que qualquer ataque norte-coreano contra o grupo pode resultar no "fim do regime".
O texto também caracteriza a China como um potencial adversário nuclear. Fonte: Associated Press.

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